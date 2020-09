Puebla de Azaba y Yecla de Yeltes buscan niños para reabrir aulas

Lunes, 14 de septiembre de 2020

El director Provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, no descarta que la situación pueda cambiar en próximas fechas si llega alguna nueva petición

Los municipios salmantinos de Puebla de Azaba y Yecla de Yeltes tienen niños en sus municipios pero no los tres suficientes para abrir las aulas, lo que supone que estos escolares tengan que desplazarse a otros colegios de pueblos cercanos.

No obstante, el director Provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, ha reconocido que la administración no descarta que la situación pueda cambiar en próximas fechas si llega alguna nueva petición, algo que es posible al abrirse el proceso de matriculación en septiembre por los efectos de la COVID19.

En una rueda de prensa para hacer balance del inicio del curso, Morín ha hecho hincapié que, en cifras tan bajas, "un alumno arriba o abajo" puede cambiar la situación y ha recordado que el pasado año hubo un municipio, Sequeros, en el que "costó" sacar adelante el centro, al tener justo tres alumnos, y este año ya tiene cuatro.

En cuanto a si hay "más interés" por los centros rurales ante el aumento del teletrabajo y los beneficios de evitar núcleos muy concurridos, el director provincial ha indicado que todavía eso no se puede valorar, pues actualmente todavía se están recogiendo datos, pero ha dicho que "no sería raro" que así fuerza y "no sería mala opción".

Actualmente, según el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, hay tres unidades con tres alumnos cada una en la provincia, concretamente en Galindo y Perahuy, Retortillo y Garcibuey; luego hay cinco localidades con cuatro alumnos: Castellanos de Villiquera, Garcihernández, Valero y Sequeros; y con cinco escolares hay dos pueblos, El Maíllo y Cantagallo.