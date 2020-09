Eneida Pérez: “Al turismo salmantino le faltan los visitantes de otros países”

Domingo, 13 de septiembre de 2020

La presidenta de la Asociación Visitas Plaza analiza la temporada de turismo en plena pandemia

Diversos sectores profesionales dependen del turismo para subsistir. El de los guías turísticos es junto a hostelería y comercio de los más castigados por la crisis. Eneida Pérez, presidenta de la Asociación Visitas Plaza nos cuenta su experiencia.

¿En qué condiciones afrontan los guías esta crisis?

Tenemos mucha preocupación e incertidumbre como gran parte de la población pero nosotros aún más, sobre todo porque todos los datos nacionales e internacionales han tenido una gran repercusión hacia el turismo, la hostelería, la interacción social y la movilidad y nos afecta de manera directa.

En general, los guías somos autónomos y la mayoría hemos recibido una ayuda por cese de actividad laboral pero ahora nos hemos ido incorporando al trabajo, algunos están sin trabajo prácticamente y otros con un poquito. No me planteo retirarme del turismo, es un trabajo vocacional y espero de forma optimista que todo se solucione y poder ser trabajando y luchando para ofrecer un servicio de calidad y mejorado

Salamanca es un destino receptivo de turismo internacional y no hay, en las calles faltan los grupos de asiáticos, americanos o europeos; estamos hablando de un porcentaje muy alto del turismo que normalmente tenemos. El turismo a nivel nacional en el mes de agosto no ha sido tan terrible como se esperaba en un principio pero tampoco han sido los datos de otros años ni muchos menos y ahora con la fase 1 que se ha impuesto, el número de visitantes ha caído de forma drástica hasta tal punto que hay visitas que no se pueden hacer porque no hay gente

El invierno va a ser muy malo, mientras la situación siga así mis expectativas no son nada halagüeñas. Los meses de enero y febrero siempre han sido temporada baja, sería maravilloso encontrar una solución y una vacuna que nos permitiera salvar lo que queda de año y también tenemos la esperanza de que por parte del gobierno y la junta se ayude a nuestro sector y a los profesionales a poder sobrevivir porque si no va a ser imposible.

¿Qué ritmo de trabajo están teniendo actualmente?

Realmente no podemos trabajar porque no hay turistas y las condiciones que se nos imponen nos afectan, si tenemos un máximo de 10 personas incluyendo al guía y los niños es inviable. Una agencia antes sacaba un grupo con 40-50 personas, ahora para un grupo de esa magnitud se necesitarían 5 o 6 guías para poder cumplir las normas y las agencias evidentemente no pueden permitírselo. Ya no pedimos trabajar más, sino poder trabajar en las mismas condiciones como lo hacíamos antes de la pandemia y sin tantas limitaciones; si a esto añadimos el intrusismo laboral que sufre nuestro sector, entonces estamos acabados. Tenemos que competir directamente con gente que trabaja a cambio de propinas, gente que ni si quiera es de la ciudad y que se ofrece a hacerlo gratis y muchos turistas los eligen.

Además la desinformación de los medios de comunicación nos está haciendo mucho daño, la gente cree que estamos confinados y sumidos en una hecatombe, el turista no elige Salamanca por miedo