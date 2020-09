Maribel Cabaco: “El turismo de Salamanca está muy dañado”

Domingo, 13 de septiembre de 2020

Los grupos reducidos no son rentables para los guías turísticos profesionales

Todos los sectores del turismo están sufriendo las graves consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Uno de los colectivos que está sufriendo el descenso de visitantes en Salamanca es el de los guías turísticos. Hablamos con Maribel Cabaco, presidenta de la Asociacion AGOT

¿Cómo describe la situación del colectivo?

Nuestra situación está siendo muy compleja, el mes de julio fue flojo aunque la gente salió con muchas ganas y ánimos, agosto lo hemos salvado bastante bien pero ahora estamos volviendo para atrás con los rebrotes; las noticias no son buenas y se está notando, la gente huye. La nueva normativa ha hecho que pasemos a grupos de 9 personas, el trabajo ha bajado bastante y el tema “extranjeros” también es preocupante, solo llegan un mínimo de franceses porque la mayoría de los países nos ha puesto cuarentena y, con lo poquito que había, no viene nadie.

También teníamos expectativas con septiembre, Salamanca es una ciudad cultural, había visitas programadas y nos están llamando para informarse, pero visitas con 9 personas no es rentable y tampoco se comprende que los turistas vengan en un autobús lleno (con 50 pasajeros) y cuando bajan tengan que pasear en grupos de nueve; es ilógico e inviable, tenemos que amoldar tarifas y aún así no es sostenible.

Por otro lado, las noticias de televisión tampoco ayudan, se habla de que Salamanca y Valladolid están confinadas, eso es un error, no estamos en fase 1, tenemos restricciones pero la gente cree que estamos confinados y no quieren venir. La oficina de turismo recibe llamadas a diario para confirmar si estamos encerrados, si van a poder salir a la calle, si está todo cerrado…

¿Cómo ven el futuro en los próximos meses?

Nuestra sensación es de pesimismo, teníamos alguna esperanza en julio y agosto, de repente septiembre llega así y no sabemos cómo va a ir esto. Ayer por la mañana, por ejemplo, no hubo ni una visita, es decir que ayer en Salamanca no había turistas o lo estaban haciendo a través de las empresas que hacen la labor de intrusismo laboral, “guías” que hacen rutas gratuitas a cambio de propinas y que son los que verdaderamente están machacando nuestro trabajo. Nosotros, los guías, seguimos pagando nuestra cuota de autónomo y estamos dados de alta en la seguridad social, esto afecta directamente a nuestro sector, no podemos trabajar así. Hay que concienciar al turista de que esto nos afecta a todos, si nosotros no trabajamos ni aportamos a la seguridad social, el estado de bienestar se acaba, y son ellos los responsables de elegir este tipo de servicios y no apostar por el guía turístico oficial.

Teníamos la esperanza en julio, agosto, septiembre y octubre pero no sabemos qué va a pasar, también se está pensando en hacer visitas gratuitas a salmantinos pero a día de hoy no se sabe nada más. Algunos compañeros han solicitado ayudas por cese de actividad pero se acaban en septiembre y estamos en unos momentos de incertidumbre, la situación laboral es muy complicada y es un círculo, si no hay turistas, no hay consumo, no hay compras, no hay alojamientos hoteleros…

¿En qué medida está afectando la crisis al turismo en Salamanca?

El turismo de Salamanca está muy dañado y, aunque te plantees cambiar de sector, no te puedes ir a ningún sitio porque todos estamos en la misma situación. En la crisis económica del 2008 la gente se fue a Londres o Alemania, por ejemplo, pero ahora toda Europa está igual y solo se puede tener paciencia y esperar que esto pase. Salamanca es servicios, es turismo y estudiantes. Ni si quiera sabemos cuándo van a empezar a llegar los universitarios ni si va a haber brotes en las aulas, muchas salmantinos dependen de los servicios a los estudiantes, Salamanca es una ciudad muy limitada, sin industria ni empresas.

Me gustaría decirte que la situación es fantástica, si me hubieras llamado en julio te hubiera dicho que estábamos animados. Era de esperar que esto iba a pasar, que se iba a aprovechar el tirón para salir, juntarse y relajarse.