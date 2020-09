Escolares de Almenara, Valverdón y Villamayor, obligados a compartir el transporte con viajeros de la ruta de Ledesma

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Madres y padres de los niños consideran “inadmisible” esta decisión en la actual situación de pandemia y demandan por escrito una solución a la Dirección Provincial de Educación

Una veintena de niños (18 en concreto) de Almenara de Tormes, Valverdón y la urbanización Los Almendros (Villamayor), todos ellos alumnos del Colegio Piedra de Arte de Villamayor, tienen que compartir el autobús con viajeros de la línea de Ledesma a Salamanca para acudir a primera hora de la mañana a clase. Transporte compartido que las madres y padres consideran “inadmisible” en la actual situación de pandemia, tal y como han hecho constar en el escrito remitido la pasada semana a la Dirección Provincial de Educación sin que, por ahora, hayan recibido respuesta, al tiempo que anuncian estar dispuestos a no llevar a sus hijos al colegio hasta que se adopte una solución adecuada. “Tenemos que primar la salud sobre cualquier otro tema”, subrayan.

Tal y como explican, si los centros escolares han adoptado toda una serie de medidas para evitar posibles contagios por Covid-19, incluyendo los denominados ‘grupos burbuja’, no entienden que se permita que los niños que utilizan la ruta del transporte escolar desde estos municipios compartan el autobús con viajeros de la línea convencional. “Según su propuesta, no se respetarían los protocolos anti-Covid19, al al mezclar en un espacio cerrado, como es el caso de un autobús, a pasajeros de líneas con nuestros niños. Son ‘búrbujas’ diferentes”, constatan en el escrito, añadiendo que “si el autobús va con el carte de ‘Transporte escolar’, es transporte escolar y no otro servicio” y sigue “unos protocolos de seguridad y vigilancia que nada tienen que ver con el de pasajeros de una línea regular”, recordando que hasta ahora “siempre ha existido un servicio exprofeso para los escolar, no viendo la necesidad de este cambio de filosofíla”, máxime en una situación excepcional causada por el coronavirus que obliga a extremar las medidas de seguridad.