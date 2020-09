347

¡Qué risa, tía Felisa!

Resulta que el uno no tiene responsabilidad ninguna, porque no estaba todavía en la dirección. El otro, tampoco, porque la ha abandonado y se ha retirado de la escena pública.

Que no, señores, que no. Que se juzga a la institución, y su situación personal entonces o ahora es irrelevante.

Jamás entenderíamos al violador diciendo “señor juez, no me pregunte si la violé o no, porque me he retirado y en los últimos meses n o he violado a nadie”.

Ni entenderíamos eso de: “no, no, a mí no me pregunte por la corrupción en mi empresa, que yo entonces no era presidente”.

Qué no, señores, que no. que el pío, pío, que yo no he sido, estaba muy bien cuando éramos pequeños. Ahora, aunque poco, algo hemos crecido.