El PP denuncia el incumplimiento del Reglamento vigente del CEI ‘Gloria Fuertes’

Domingo, 13 de septiembre de 2020

Aseguran que “no puede darse una información que no se corresponde con el Reglamento actual sólo con el fin de poner obstáculos para atender las peticiones de madrugadores”

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda denuncian el incumplimiento del Reglamento vigente del centro de Educación Infantil municipal ‘Gloria Fuertes’, asegurando que “desde el pasado año llevamos reclamando la necesidad de atender las peticiones de familias que necesitan del servicio de madrugadores. La información facilitada a las personas interesadas no se corresponde con el Reglamento, ya que les dicen que deben ser varias las solicitudes para poder prestar este servicio, y en caso contrario no puede prestarse. Sobre esto el Reglamento no indica nada”.

Tal y como recuerdan “el pasado año, y ante las quejas de algunas familias se facilitó la apertura del Centro 15 minutos antes. Esto de alguna manera paliaba el problema, pero lamentablemente y después de pasado un año, no sólo seguimos esperando el nuevo Reglamento anunciado en varias ocasiones, que además no conocemos ninguno de los Grupos de la oposición, sino que las condiciones de apertura y salida del Centro han empeorado amparándose en las medidas anti-covid, lo que de ninguna manera facilita la conciliación de la vida familiar con la laboral”.

Los Populares afirman que “seguimos recibiendo quejas de familias, como así lo dijimos en el último Pleno. No puede darse una información que no se corresponde con el Reglamento actual sólo con el fin de poner obstáculos para atender las peticiones de madrugadores y por supuesto, tampoco pueden ampararse en la aplicación de las medidas frente al coronavirus para empeorar los horarios de entrada y salida” y argumentan que Colegios como el Miguel de Unamuno “abren sus puertas antes de las 9 horas y las cierran posteriormente a su horario habitual, precisamente para cumplir con esas medidas. En el caso del Gloria Fuertes se hace lo contrario, alguno de los grupos de niños ha de entrar entre las 9 y 9,10 y anticipar la salida”.

Unas circunstancias que llevan al PP a pedir al equipo de gobierno que “replantee los horarios establecidos dando la posibilidad de poder dejar a aquellos que lo necesiten antes del horario de apertura establecido en este momento, de esta manera no sólo habrá una conciliación de la vida familiar y laboral real, sino también se garantiza las entradas más espaciadas, dando cumplimiento a una de las medidas que se pretende en estos momentos”.