Nacho López: “El Salamanca es un histórico y un equipo que a todo el mundo le gusta estar”

Viernes, 11 de septiembre de 2020

El lateral diestro del Salamanca UDS ofreció sus primeras declaraciones tras fichar por el club del Helmántico

Nacho López fue presentado en la tarde de este viernes como jugador del Salamanca UDS. Además, el lateral diestro debutó con su nuevo equipo el pasado miércoles y cuajó una buena actuación.

Nacho López

Meses sin jugar: “El Salamanca es un histórico y un equipo que a todo el mundo le gusta estar. La decisión fue muy fácil. El hecho de conocer a Egea influyó. El partido del otro día tuvo buenas sensaciones y se rindió a un nivel alto”.

Egea: “La ilusión suya está intacta. Nos ha pedido mucha intensidad y nos exprime al máximo”.

Nivel de los compañeros: “Es muy bueno. Son jugadores que me han encantado y entre todos vamos a hacer muy equipo”.

Jugador: “Soy un lateral muy intenso y tengo un largo recorrido. No me olvido de mi faceta de defensa, pero me gusta tirar hacia adelante”.

Rafa Dueñas: “Aprovecho para mandarle un abrazo a Candelas por el fallecimiento de su abuelo. Por otro lado, tengo el gusto de presentar a Nacho, un jugador que es de plena confianza del míster. No nos fue muy complicado ficharle por el interés que nos mostró. Es una persona profesional. Esperamos profesionalismo y esta es tu casa siempre”.