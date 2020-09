Entregado el premio del Cartel del Carnaval 2021, que se está preparando “al 50%” del ritmo habitual

Viernes, 11 de septiembre de 2020

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acogió durante la mañana del viernes el acto de entrega del premio económico de 726€ asociado a la victoria en el Concurso de Carteles del Carnaval del Toro 2021, que se ha llevado con un trabajo titulado Globos naranjas el mirobrigense José Luis María Hernández ‘Chele’, quién ya se había hecho con la victoria en este Certamen en otras 4 ocasiones: 2004, 2005, 2006 y 2008.

José Luis María Hernández ‘Chele’, que ha ganado el Certamen aproximadamente la mitad de las veces que ha participado (alrededor de una decena), señaló que para él el toro es “como un ser mitológico dentro del mundo de fantasía que es el Carnaval”, resaltando que “está por encima de todas las cosas: puedes estar en Carnaval y no ver ni un toro, pero siempre está presente”. Como el propio artista apuntó, “no sabemos si habrá Carnaval o no” en 2021, y quizás “toros no haya, pero el Carnaval lo llevaremos dentro”, de tal modo que en caso de no llegarse a celebrar, su cartel quedará “como un símbolo”.

Sobre este asunto, la delegada de Concursos del Carnaval, Paola Martín Muñoz, indicó que en lo que respecta a la parte cultural se van dando los pasos necesarios, con esta elección del Cartel (subrayó la relevancia de que sea un mirobrigense el autor), y con la licitación de los trabajos de edición e impresión del Libro del Carnaval, que ya se está preparando.

En lo que respecta a la parte taurina del evento, el concejal responsable, Ramón Sastre, explicó en la mañana del viernes que se han iniciado los trabajos, pero no al ritmo habitual, de tal modo que “no se está trabajando al 100% como otros años por otras fechas, pero sí al 50%, porque hay que tener previsto siempre algo”. En este sentido, ya se han empezado a visitar ganaderías, y en caso de llegarse a firmar la adquisición de toros, será con la cláusula de que la compra será realmente efectiva si se llega a celebrar el Carnaval.

Evidentemente, el desarrollo del Carnaval 2021 depende del coronavirus, dejando la puerta abierta a que, incluso aunque ya haya una vacuna, quizá no se celebre el evento “al 100%”, pero sí se haga algo que esté permitido según las pautas sanitarias marcadas por la Junta de Castilla y León.