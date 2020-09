Los síntomas compatibles con la Covid-19 para no llevar a un niño al colegio

Jueves, 10 de septiembre de 2020

La infección por coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos, como dolor de garganta, malestar general, tos, diarrea o incluso ser asintomática

En esta atípica ‘vuelta al cole’ marcada por las medidas de prevención para evitar contagios por coronavirus, ¿cuáles son los síntomas para no llevar a un niño al colegio? La recomendación general de los pediatras es que la fiebre siempre es un criterio para que los niños no acudan a guarderías, colegios, o institutos.

La infección por coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos, como dolor de garganta, malestar general, tos, diarrea o incluso ser asintomática. No obstante, tal y como señalan desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la ausencia de fiebre no asegura que el niño no presente una infección por coronavirus, por lo que ante la presencia de cualquier otro síntoma que pueda ser compatible, el centro escolar contactará con los padres o tutores legales y valorarán la actitud a seguir.

¿Cómo actuar?: consejos para padres

Los padres deberán garantizar, antes de llevar al alumno al colegio, que el estado de salud del niño es bueno y verificar que no tiene fiebre ni otra sintomatología (tos, dolor de cabeza y/o de garganta, malestar general, vómitos, diarrea) desde la tarde anterior.

Es recomendable tomar la temperatura. Si > 37.5ºC debe considerarse un caso de fiebre y no podrá acudir al colegio. El siguiente paso será contactar telefónicamente o de forma telemática con su centro de atención primaria para recibir instrucciones de la conducta a seguir.

Si el profesional sanitario establece la indicación de realizar PCR frente a COVID-19, se seguirán las instrucciones sobre aislamiento domiciliario vigentes en cada comunidad autónoma, el niño permanecerá en su domicilio junto a sus convivientes durante el tiempo que le indique el profesional sanitario, con cuidados sintomáticos, vigilando la evolución y acudirá al lugar y hora indicada para realizar la PCR. Los padres informarán al colegio hasta saber resultado de dicha prueba diagnóstica.

Si la PCR es negativa, el niño podrá volver al colegio tras permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria. Si la PCR es positiva (Infección por COVID-19): se seguirán las instrucciones de Salud Pública con respecto a las acciones en el centro educativo y del médico de Atención Primaria con relación al seguimiento clínico del paciente.

Por la gran vulnerabilidad de las personas mayores, los pediatras insisten en que debe restringirse el contacto del niño enfermo con los abuelos, extremando las medidas preventivas: distancia mayor de 2 metros, mascarillas, higienización de manos y de objetos y, si es posible, aislamiento de los mayores de 65 años convivientes con el enfermo en habitaciones diferentes.