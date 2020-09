El encanto flamenco de Aarón Salazar suena en el día de la patrona

Martes, 8 de septiembre de 2020

El pianista t0ma el relevo al grupo Mayalde y es la siguiente actuación que ofrece el Ayuntamiento a través de internet

Tras la actuación de Mayalde, toma el testigo el pianista Aarón Salazar con su Quinteto Flamenco.

Aarón Salazar es un pianista y cantautor nacido del linaje flamenco más importante de Salamanca. Presenta su nuevo trabajo “I’m a Gipsy paseando en New York”, un trabajo producido con Israel Amador que está compuesto por 15 temas. Su primer single, del mismo nombre, es una canción de letra propia inspirada en el tema “Englishman in New York” que popularizó el cantante Sting. Es un canto a la diversidad, y la inclusión y, sobre todo, a la libertad que ha caracterizado las fatigas y las alegrías del pueblo gitano.

A las 22:00 horas actuará el grupo salmantino Baden Bah!