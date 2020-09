PSOE de Madrid estudiaría proponer a un no socialista a la Presidencia regional con tal de echar a Ayuso

Martes, 8 de septiembre de 2020

Según el partido, se descarta una moción de censura en plena pandemia

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que estudiarían proponer a una persona no socialista para la Presidencia de la Comunidad de Madrid en una futurible moción de censura con tal de desalojar a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de la Puerta del Sol.

"En principio nosotros hemos ganado las elecciones y se nos haría muy difícil este escenario, pero si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una persona no socialista presida la Comunidad y eso nos conlleva una mejor gestión y un cambio político en Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo", ha respondido Franco en una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por Europa Press.

No obstante, el también delegado del Gobierno en Madrid ha afirmado que en el ámbito madrileño, a diferencia del nacional, no han tenido contacto con Ciudadanos (Cs), socio actual del Gobierno regional, cuyos votos son necesarios para que saliera adelante una moción de censura.

"Pero si al final hay un acuerdo presupuestario (en España entre Cs y PSOE) e Inés Arrimadas, en ejercicio de responsabilidad y sensatez, le recomienda a Ignacio Aguado que apoye una moción de censura, estamos preparados. Tenemos equipo, programa y tenemos las personas adecuadas para gobernar de otra forma y demostrar, de una vez por toda, que otra solución es posible", ha esgrimido.

El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que "les sobran los motivos" para presentar una moción de censura, pero cree, y la mayoría de los socialistas, que ahora no es el momento por responsabilidad ante la crisis del coronavirus.

"Este gobierno se merece un moción de censura pero a día de hoy no sería responsable presentarla con lo que está cayendo, con la situación de la pandemia. Todos debemos sumar fuerzas y funcionar lealmente para frenarla. Ahora mismo es el momento de la unidad para luchar contra la pandemia", ha dicho.

El representante del Gobierno central en Madrid ha aseverado que durante los 13 meses de Gobierno de Ayuso el PSOE "es quien ha hecho la oposición más seria, haciendo posible una comisión que investigue lo que ha pasado con las residencias, proponiendo un gran acuerdo de reconstrucción e intentando que cumpla el papel del control del Gobierno".

Sin embargo, ha criticado que el PP y Cs "tienen secuestrado" el Parlamento regional, donde "no es posible debatir". "Si siguen insistiendo en impedir el control parlamentario, profundizaremos en una moción de censura y estaremos legitimados porque el PSOE ganó las elecciones", ha indicado.

Por eso, y aunque no lleguen a un acuerdo con Ciudadanos, José Manuel Franco ha señalado que el PSOE de Madrid no descarta proponer una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso pese a perderla: "A veces la dignidad y la salud de los ciudadanos está por encima del cargo y de los número. Incluso para perder, si la situación no cambia, estaríamos dispuestos a presentarla".

Respecto a la posible abandono de Ángel Gabilondo de la portavocía del PSOE en la Asamblea de Madrid, el delegado ha afirmado que cuando salga "lo hará por la puerta grande, porque se lo merece, es un gran activo para los socialistas". En este sentido, ha defendido su manera de hacer política en una época en la que "no está de moda y alguna gente demanda algo más agrio y contundente". "Gabilondo se merece el máximo respeto de todos los socialistas y progresistas de Madrid", ha sentenciado.

Respecto a la labor del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, y de su Grupo Municipal, Franco ha afirmado que lo hacen "francamente bien" aunque a veces "no sé ve todo lo que hacen". Además, cree que en el próximo Debate del Estado de la Ciudad verá a un Pepu "responsable y ejerciendo una magnífica oposición".