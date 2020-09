No creemos niños zombis

Hace ocho días que ha comenzado el curso escolar, un curso raro, raro.Asumamoslo con alegría o al menos con resignación, me refiero a los padres, para los infantes se les va hacer cuesta arriba, aunque una cuesta necesaria de subir. Han sido seis meses de inactividad, de falta de compañerismos, de falta de interrelación, de falta de mesajes, de falta de sus clases, sus compañeros, sus amigos sus juegos en el parque.

Los niños como bien dijo el sociólogo Neil,son el mensaje vivo de un futuro que no podremos ver. Quizá nos encontremos con un grave problema en el mañana, debido al consumo de digitales en forma de smarphones,tabletas,Tv, A partir de los 2 años, los niños de países occidentales se pasan alrededor de tres horas diarias delante de las pantallas, entre los 8 a las 12 la cifra asciende de forma alarmante es duplicada y de 13 a 18 años, el consumo de pantalla suma las siete horas.Desmurget lanza esta cascada da datos en su último libro “La fabrica de los cretinos digitales”, documentada y acida refutación. Hace 20 años que comenzó la conexión a Wi-fi,el uso del USB al ordenador de familia y a terminado, solo por ahora encumbrando Bailes que los niños siguen con estusiasmo,el TikTok.Es el pasatiempo planetario. ¿Que no saben que es? Un zarandeo evolutivo, tan acelerado, tan sutil, tan global y tan complejo que cuando lo vemos nos da la sensación de ir a los tiempos que el ser humano aprendió a usar herramientas para comparar el impacto CONGNITIVO que está teniendo esta bobada en la especie infantil

Por si fuera poco la covid hizo un tremendo impulso a la pantallizacion total

Recuerdan los colegios donde los niños tenían prohibido hacer uso del móvil… pues los que antes prohibieron ahora animaron a sus alumnos a seguir las clases online. No significa esto que sea una buena opción en tiempos NORMALES. Le vaya considerar la muleta que nos ayuda a caminar cuando estamos con una escayola. El director de investigación del ISIM de Francia, se resiste a dejarse arrastrar por la idea difundida que nuestros hijos son la generación más preparada de la historia, por ser aquella que sostiene con una mano el ratón del ordenador y con la otra él/os apps y no con la pizarra de toda la vidala que entretiene de forma ficticia, jugando con el balón... y no teniendo entre las piernas, regateando, chutando, buscando el compañero que pase la pelota, botando el balón real. Es la “Era de los nativos digitales”. Es siemrpe más veloz y rápido que sus reacciones, mucho más capaz de procesar diferentes datos en paralelo, más apto para el trabajo, capaz de sintetizar infinitos influjos, propia de personas con poco tiempo y menso ganas de contrarrestar informaciones interesadas. Nada indica que los que se criaron mamando ordenar sean más inteligentes que los niños de la pizarra.

Tampoco mejora la capacidad de reflexión estratégica que brinda la relación intima con la consola. No existe investigación que avale que esos juegos mejoran el rendimiento personal. Entre los efectos nocivos (depresión comportamientos de riesgo, agresividad en la parte intelectual, grandes dificultades para la concentración, pérdida de memoria, empobrecimiento del lenguaje y en lo físico, obesidad, problemas cardiovasculares, por consiguiente, reducción de vida saludable

Otro apunte, antiguamente cuando no exista la luz eléctrica y seguramente alguno de los que pueden leer el artículo lo recuerdan, cuando los padres apagaban las velas, dormías, o imaginabas, ahora a escondidas envías WS,esto dificulta el sueño reparador. En la retina hay células muy sensibles a los tonos azulados, son las que influyen en el ritmo de secreción de melatonina. Sin el reloj que regula las horas de sueño se altera desde muy niños sufren problemas de insomnio..

No pretendo ser alarmista, tecnófobo, agorero y otros piropos o lindezas que pueden decirme. No creo que haya necios capaces de rechazar lo digital en su totalidad, seria volver al cálamo y la vela. Solo y par ano extenderme en la exposición que peligra el fundamento del leguaje, la coordinación motora, las matematíceselos hábitos de gestión de las emociones etc, que si no las aprendemos en las etapas iniciales del desarrollo son muy dificiles de adquirir a media que juega el reloj en nuestra contra. Nadie habla de antiprogreso El fundador del iPad, dice que sus hijos tienen prohibido toquetear el iPad, limitemos el uso de la tecnología a nuestros hijos en casa. Bill Gates, se reafirmo en la misma idea siendo el fundador del Apple