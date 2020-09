Miércoles, 9 de septiembre de 2020

“Los docentes están afrontando esto con mucho estrés y ansiedad por falta de claridad. Se ha actuado tarde y, al final, son los equipos directivos de los centros los que están cargando con la tarea de organización de las medidas de seguridad y protocolos de actuación”, apunta Federico Martín, presidente provincial de CSIF ante la ‘vuelta al cole’ más atípica y que también preocupa a los sindicatos de enseñanza.

“Todos hemos esuchado la noticia de que, al menos, 2000 docentes han dado positivo en Madrid; para nosotros hubiera sido muy positivo que los docentes hubieran sido testados y según los datos Castilla y León ha hecho pruebas a 1500 docentes y, ademas, se están haciendo en estos momentos, no es que los test se hayan hecho con antelacion. Si yo extrapolase los datos de Madrid, aquí en Castilla y León habría mil profesores que irían a clase siendo positivos y si hay 1300 centros educativos significaría que el 78% de los centros van a tener profesorado contagiado”, apunta al respecto.

A su juicio, “lo ideal sería que se retrasase unos días la vuelta al cole para poder organizar a los profesores y alumnos, los docentes han llevado a cabo un gran trabajo para coordinarse y están viendo que cambian la normativa constantemente”. Asimismo, considera que “igual que no solo hablamos de la vuelta a las aulas, no tiene sentido que un niño vaya a madrugadores libremente y luego esté en una “burbuja” durante las horas lectivas. Sabemos que muchos centros cuentan con dos monitores para este servicio y muchos quieren reducirlo a uno, algo sin sentido. Lo mismo para con el comedor, se adaptarán lás mesas y se harán pequeños grupos, distintos horarios, etc para poder seguir ofreciendo este servicio”.

Ademas, el acuerdo firmado con la consejería de educación consta de seis medidas para incrementar el profesorado si fuera necesario para cumplir con la normativa, el equipo covid de la dirección provincial para coordinar en seguimiento con los centros, formación sanitaria para los docentes...Pero lo que vemos es que se van a meter al máximo de niños en un aula donde quizas no se respete la distancia de seguridad, pocos docentes y poca coordinación