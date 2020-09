El Procurador del Común manifiesta su preocupación por los efectos de la pandemia en las listas de espera quirúrgicas 

Martes, 8 de septiembre de 2020

La resolución ha venido motivada por la queja presentada por un paciente del Servicio de Urología del Hospital de Salamanca a la espera de ser intervenido quirúrgicamente

“Hemos de reiterar la preocupación de la Institución por la situación en la que quedan los pacientes en listas de espera tras la pandemia Covid-19 y la crisis sanitaria que ha afectado a todo el sistema sanitario”. Así lo señala el Procurador del Común en una resolución en la que insta a la Consejería de Sanidad a “abordar el problema de forma urgente”, para lo que, como añade, “deben tomarse medidas extraordinarias a tal efecto, habilitando todos los medios personales y materiales necesarios y disponibles”.

El motivo de esta resolución es la queja presentada por un paciente del Servicio de Urología del Hospital de Salamanca a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. Ante el requerimiento de información por parte del Procurador del Común, desde la Consejería de Sanidad se informó de que se trataba de un paciente en prioridad 2 y que por tanto sería intervenido en el período máximo de 90 días desde su inclusión en la lista de espera que había tenido lugar en fecha 30 de junio de 2020.

A este respecto, el Procurador del Común señala que “en lo concerniente al paciente que ha dado lugar al presente expediente, hemos de reseñar que si bien su patología ha sido considerada de prioridad 2 y es posible que su dolencia pueda ser abordada más tarde, ello no significa que no tenga secuelas, ni que la vida ordinaria y diaria del paciente no se haya visto notablemente alterada, máxime cuando se encuentra en situación de Incapacidad Temporal y cuando consta que ha tenido que acudir reiteradamente al Servicio de Urgencias. Por ello, y esta apreciación ya la hemos hecho en muchas ocasiones, la gravedad relativa de una dolencia no puede ser la causa de que no se aborde la misma con cierta celeridad”.

En la resolución, el Procurador del Común insta a que “se proceda a regular normativamente los plazos máximos de demora, tanto en las consultas de especialidades como en los procedimientos diagnósticos, haciendo extensivas a ambas prestaciones el sistema de garantías que, para las intervenciones quirúrgicas, contempla el Decreto 68/2008, de 4 de septiembre, y en la forma reiteradamente solicitada por parte de nuestra Institución”.

Asimismo, solicita que se busque “la forma de que los pacientes tengan cumplida y actualizada información sobre el lugar que ocupan en las listas de espera y la evolución de las mismas a fin de garantizar su derecho. A tal efecto consideramos que deben darse instrucciones precisas a los Servicios de Atención al Paciente para que proporcionen información adecuada y actualizada a los usuarios”.

También solicita que se adopten “las medidas oportunas para evitar dilatados tiempos de espera como los que se reflejan en este expediente, y las grandes diferencias entre los distintos hospitales, en los términos expresados por esta Procuraduría en otras ocasiones”. El Procurador solicita además que “con la máxima urgencia de busquen formas de paliar los efectos que la pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido en la gestión de las listas de espera”.