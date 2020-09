Muchas dudas sobre si se podrá desarrollar el curso 20/21 de la Universidad de la Experiencia

Domingo, 6 de septiembre de 2020

Entre las enseñanzas educativas que se tuvieron que cancelar de forma repentina a mediados del mes de marzo por culpa del coronavirus estuvieron las clases de la Universidad de la Experiencia, el Programa Interuniversitario mediante el cual la Universidad de Salamanca brinda a los mayores de 55 años la oportunidad de vivir el ambiente universitario sin salir de Ciudad Rodrigo.

La práctica totalidad de las enseñanzas que se detuvieron en marzo se irán poniendo en marcha en las próximas semanas como venimos publicando en Ciudad Rodrigo Al Día, pero hay muchas dudas sobre qué ocurrirá con la Universidad de la Experiencia, tal y como explicó el pasado viernes la delegada de Educación del Ayuntamiento mirobrigense, Vanesa Muriel.

Según expuso, el problema por un lado es que los alumnos de la Universidad de la Experiencia son de una cierta edad, siendo por lo tanto un grupo de riesgo donde el coronavirus causa notables estragos, como se ha ido viendo durante los últimos meses. Sin embargo, la mayoría de los alumnos de Ciudad Rodrigo quieren que el curso se lleve a cabo, de la forma que sea.

En este punto, se plantea la posibilidad de hacerlo online, como en alguna otra enseñanza, pero además de que no es lo deseado por los alumnos (ya que a ellos lo que les gusta es la actividad presencial para socializar), muchos de ellos no cuentan con medios suficientes para ello, es decir, o no tienen ordenador, o carecen de conexión a Internet, o no saben cómo poder llegar a conectarse a clases online.

De este modo, no está descartada del todo la realización de clases presenciales, algo que se podría llevar a cabo aprovechando que el aula donde se desarrolla la Universidad de la Experiencia en el Edificio Educativo Municipal es muy grande, por lo que podrían asistir bastantes alumnos lo suficientemente separados. Asimismo, podrían establecerse varios grupos de alumnos para acudir en diferentes turnos.

Según manifestó Vanesa Muriel, a finales de este mes de septiembre se sabrá si hay o no curso escolar de la Universidad de la Experiencia, y en qué condiciones, dependiendo en todo caso la decisión de la Universidad de Salamanca como promotora del programa. En lo que respecta a las enseñanzas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de momento no habrá actividad presencial (que consistía principalmente en tutorías, ya que la actividad en sí depende del Centro de la UNED de Zamora).