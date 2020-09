“Agradecemos a todas las personas que nos han ayudado estos meses y el comportamiento de los vecinos”

Domingo, 6 de septiembre de 2020

Julián Barrera Prieto, alcalde de Villoria, asume la responsabilidad de la suspensión de las fiestas, ofrece claridad, lanza un mensaje de ánimo a los vecinos

El alcalde de Villoria, Julián Barrera Prieto, fue grabado en vídeo el viernes por la noche, y dicho material audiovisual fue publicado ayer a través de las redes sociales por el Ayuntamiento de Villoria. A través de dicha publicación el regidor del municipio villorejo ha querido ofrecer claridad con un mensaje de reconocimiento de responsabilidad, agradecimiento y ánimo a los vecinos.

En dicho documento explica la razón por la cual decidieron suspender las fiestas. “Hemos estado en contacto con las administraciones sanitarias, día a día, esperando que el brote no se produjera y las circunstancias nos permitieran celebrar estas fiestas homenaje”. Finalmente a mediodía del viernes conocieron que “entre ocho y diez personas habían resultado positivas”, tras realizarse 30 PCR. “Ante este dato, decidimos como equipo de gobierno suspender las fiestas patronales”.

La intención del equipo de gobierno era “ofrecer a Villoria, dentro de las poquitas posibilidades que la ley nos permitía, un programa de fiestas homenajes a todos esos sectores de la población unas actividades culturales y religiosas para festejar a nuestra patrona, la Virgen de la Vega y por desgracia no ha sido posible”. “Teníamos puesta mucha ilusión en ellas”, explica.

“Es la primera vez que se suspenden unas fiestas de Villoria, es una pena y una tristeza para todos, pero creo que es la decisión más acertada que hemos podido tomar”, considera el primer edil en el documento audiovisual.

En relación a las críticas, el alcalde señala que “La gente se refugia en el anonimato, insulta y dice cosas que a lo mejor después se puede arrepentir, después de nueve años al frente de la alcaldía de Villoria hay pocas cosas que me sorprendan y, por supuesto, no voy hacer caso a críticas injustas e injustificadas respecto a mi persona y respecto a mi equipo de gobierno, que lleva meses, y, mes tras mes, desde febrero, luchando a brazo partido por la sanidad y seguridad de todos los vecinos de Villoria”. No obstante, si “serán bien recibidas las críticas” justificadas, “eso va en el cargo, no queda más que aceptarlas, si hemos hecho algo mal pedimos disculpas y aceptamos todas las consecuencias”.

Barrera Prieto deja claro que “en ningún momento hemos querido poner en peligro, con la celebración de las fiestas, la seguridad sanitaria de ningún vecino”. Además asume las decisiones tomadas. “La responsabilidad de la suspensión de las fiestas recae en el equipo de gobierno y en el alcalde y así la asumimos como tal”.

El regidor municipal de Villoria augura la llegada de un invierno “que va a empezar mucho antes de lo previsto”. razón por la cual la intención siempre ha sido “ayudar en todo lo posible y celebrar unas pequeñas fiestas, honrar a nuestra Virgen” antes de su llegada.

Asimismo, el alcalde aprovechó este mensaje para mostrar su agradecimiento “a todas las personas que durante estos meses nos han ayudado, el comportamiento de los vecinos y darles un poquito de ánimo dentro de esta tristeza permanente que nos toca vivir, ayudaros unos a otros y seguir poquito a poco adelante como hemos hecho siempre”.