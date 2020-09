El Partido Socialista se manifiesta en contra de la moción que presentó el Partido Popular y les acusa de lanzar “falsas acusaciones”

Viernes, 4 de septiembre de 2020

El pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta con los votos a favor del equipo de Gobierno municipal

El cuarto punto del pleno celebrado el lunes en el Ayuntamiento de Villoria versaba sobre la “moción presentada por el Grupo Popular acerca de los recursos de las entidades locales”. Quedó aprobada con los cinco votos a favor de los concejales populares, mientras que los ediles socialistas votaron en contra.

Como ya adelantó SalamancartvAlDía previamente, “el Grupo Popular del Ayuntamiento de Villoria -presentó- en el pleno de la corporación municipal una moción para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales”.

El Grupo Socialista se manifestó en contra de la misma y votó en contra. A continuación se ofrece la intervención de los ediles de la oposición:

INTERVENCIÓN PSOE CONTRA MOCIÓN PARTIDO POPULAR

Desde el equipo socialista se lamenta que a través de la moción que presentó el equipo de gobierno se dediquen a mentir, manipular y lanzar falsas acusaciones contra el Gobierno central.

El único objetivo que muestran es el de acometer contra quienes no piensan como ellos, los que no son de su mismo partido, todo por puro interés partidista, lanzando bulos, mentiras y manipulaciones.

Lo más importante y que no se manifiesta, es algo que ha de quedar muy claro y que todos los vecinos han de saber, y es que, el hecho de aceptar este acuerdo aprobado por la mayoría de la Federación Española de Municipios y Provincias es TOTALMENTE VOLUNTARIO, por lo tanto, cuando hablan de incautación, están mintiendo y manipulando. Ni es impuesto ni es obligatorio, como se quiere hacer ver.

El Gobierno no se queda con el dinero de los Ayuntamientos. El Gobierno se financia sin problemas y a tipos negativos y no necesita los remanentes de tesorería de los municipios. Lo que hace el Gobierno es habilitar que los ayuntamientos con remanentes de tesorería puedan invertir más en cuidados, movilidad, desarrollo sostenible y cultura. El acuerdo negociado con la FEMP contempla que los Ayuntamientos, podrán voluntariamente transferir como un préstamo a la Administración General del Estado sus remanentes de tesorería y el Gobierno, a su vez, les transferirá como un ingreso no financiero el 35% del remanente de tesorería como mínimo del remanente prestado o hasta 5.000 millones. El resto, se devolverá en un plazo de 10 años.

¿Qué se consigue con esta fórmula?

a) Los ayuntamientos pueden utilizar un porcentaje importante de sus remanentes de tesorería (5.000 millones).

b) Se genera un ingreso financiero para los ayuntamientos que permite que puedan incrementar su gasto público, respetando el equilibrio presupuestario. Se evita así que caigan en déficit.

Si Villoria se queda fuera del reparto de los fondos y de los recursos adicionales, el alcalde deberá asumir toda la responsabilidad.

El fondo de 5.000 millones de euros está creado y está condicionado a las actuaciones a desarrollar en las 3 áreas del Anexo del acuerdo, al igual que están condicionados por la Junta otros fondos como el Fondo de Cooperación Local mediante el Decreto 6/2020, las subvenciones de la Diputación que te dicen donde tienes que invertir el dinero para acogerte a ellas… Por lo tanto, nuevamente otra manipulación más.

Hacen referencia a la exclusión al mundo rural, nada excluye más que el cierre de consultorios médicos que quiere hacer la Junta de Castilla y León, algo por lo que los integrantes del PP del Ayuntamiento no se manifestaron junto a sus vecinos y los de poblaciones cercanas. Poco o nada han alzado la voz, así es como quedó claro que les interesó más acatar y callar que defender el bienestar de los ciudadanos de Villoria y alrededores. ¿Están siendo tan exigentes con la Junta de Castilla y León como lo están siendo con el Gobierno? ¿han presentado alguna moción contra ello a la Junta? Por favor, que dejen de hacer méritos en su partido para ganar posiciones en la competición que tienen los dirigentes del PP y que piensen más en los vecinos de Villoria.

Los titulares de los remanentes de tesorería son los ayuntamientos, claro. Sin embargo, la legislación vigente impide recurrir a ellos libremente, por lo tanto es la Ley de Estabilidad aprobada por el Partido Popular en el año 2012, la que limita la autonomía de las Entidades Locales. Actualmente el remanente de tesorería solo se puede utilizar para el pago de deuda y no en lo que quiera el Ayuntamiento.

Utilizar el 100% de los remanentes de tesorería, como se solicita, no solo vulneraría la Ley de Estabilidad, sino que también sería contrario a la Constitución Española, que establece que los ayuntamientos deberán estar en equilibrio presupuestario. La libre disposición de los remanentes de tesorería generaría en los ayuntamientos un incremento del gasto que no estaría respaldado por ningún ingreso, lo que derivaría déficits municipales, vulnerando así la Constitución Española. El Gobierno ya ha ampliado el margen de utilización de los remanentes, pero no puede aprobar una medida ilegal como sería permitir a los ayuntamientos gastar sin ninguna restricción los remanentes de tesorería acumulados en los últimos años. Es muy curioso que arremetan contra un acuerdo y contra un Gobierno que viene a dar una solución al problema de autonomía generado por el Partido Popular, liberando fondos para invertir en otros servicios, empleo y políticas sociales.

Por otra parte, recordaros también que el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno establece mecanismos para que las Diputaciones Provinciales den apoyo a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero. Por ello se crean dos instrumentos:

• Formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los Ayuntamientos

• Realizar con cargo al superávit de 2019 transferencias corrientes considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto.

¿Dónde esta el patriotismo cuando se necesita de verdad? ¡Ahora es cuando hay que arrimar el hombro y ayudar a nuestros compatriotas y demostrar que valemos más que para colgar la bandera de España en el balcón!

Rechazan el procedimiento que ha seguido el Gobierno de España, dicen que el acuerdo se aprobó únicamente con los votos a favor de los alcaldes socialistas, por favor, respetad lo que dice la mayoría, que bien se ha predicado en algún momento en el Ayuntamiento de Villoria que 40 votos de diferencia les dieron la mayoría.

Vuelven a mentir cuando dicen que en la negociación del Acuerdo se ha excluido a alguna fuerza política, algo que si hace el PP con la oposición en en Villoria.

A continuación, exigen que se transmita y sea transparente en la información por parte del presidente de la FEMP, entendemos que deberían predicar con el ejemplo, cuando en el Ayuntamiento de Villoria ellos mismos son los primeros que no informan al grupo socialista de todo lo que deciden o tienen pensado decidir.

Es increíble el descaro al afirmar que el Gobierno pretende apropiarse de los ahorros de los vecinos, ¿de verdad creen que los ciudadanos son tontos? ¡¡Esto sí que es un ataque a la inteligencia de los vecinos de Villoria!!

Es una pena que por cuestiones puramente partidistas se opongan a que Villoria reciba financiación para afrontar gastos derivados de la crisis sanitaria renunciando a las medidas pactadas entre Gobierno y la FEMP.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo socialista del Ayuntamiento de Villoria, está en contra de la moción que el equipo de gobierno del Partido Popular presentó al pleno.