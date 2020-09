Aumenta la cuantía de las becas escolares del Ayuntamiento para alumnos de Infantil y Primaria

Viernes, 4 de septiembre de 2020

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Vanesa Muriel, presentó en la tarde del viernes la convocatoria de becas para la adquisición de libros y/o material escolar por parte de los alumnos mirobrigenses durante el nuevo curso académico 2020/2021. Esta convocatoria trae varias novedades, empezando por el incremento de la partida disponible, que crece de 20.000 a 26.000€, como quedó aprobado durante el mes de agosto en la modificación del Presupuesto Municipal para este año.

Según explicó Vanesa Muriel, este incremento en 6.000€ tiene como objetivo “intentar cada año ir mejorando las ayudas”, así como prestar una ayuda adicional a las familias por la situación generada por el coronavirus, que les ha podido hacer entrar en ERTEs o quedarse en el paro, dentro del objetivo general que tienen estas becas de “colaborar con las familias y reducir su esfuerzo económico” en el inicio de cada curso.

El incremento de la partida total irá destinado a cubrir el aumento de la cuantía de las becas que se ha aprobado para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria, que son las etapas donde se presentan un mayor número de solicitudes. En concreto, de los 335 alumnos que fueron beneficiarios el curso pasado (pertenecientes a 210 familias), un total de 154 eran de Educación Primaria, y 84 de Educación Infantil, completándose la relación con 70 alumnos de Educación Secundaria, 17 de Bachillerato y 10 de Formación Profesional.

En el caso de los alumnos de Educación Infantil, la cuantía máxima a percibir pasa de 50 a 70€, mientras que en el caso de los alumnos de Educación Primaria crece de 80 a 100€. Para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y la Escuela de Adultos la ayuda seguirá siendo de un máximo de 110€. Hay que recordar que la cuantía concreta a percibir por cada beneficiario dependerá del nivel de gasto en material escolar que justifique mediante tickets y facturas.

En torno a los gastos subvencionables, este año también hay novedades, ya que debido a la situación generada por la pandemia, se podrán incluir dispositivos electrónicos como memorias USB, e-book o tablets. Como apuntó Vanesa Muriel, la ayuda no da para comprar una tablet, pero sí para pagar una parte de la misma. Siguen excluidas de estas becas las mochilas, los uniformes, la ropa deportiva, los portatodo o estuches, los recibos de aportación cooperativa del aula y el material que no se considere expresamente didáctico escolar.

Como siempre, para optar a estas becas es necesario estar matriculado en alguna de las enseñanzas mencionadas en un centro educativo público o concertado de Ciudad Rodrigo, que todos los miembros de la unidad familiar lleven empadronados al menos 6 meses en la ciudad, no tener abierto expediente por absentismo escolar, que la unidad familiar no tenga deudas tributarias con el Ayuntamiento, y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere cierto límite.

Sobre la Escuela Infantil

El plazo de solicitud de estas becas escolares del Ayuntamiento comenzará cuando sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Por otro lado, el próximo lunes 7 arrancará el plazo para solicitar las bonificaciones por asistir a la Escuela infantil José Manuel Hidalgo durante el nuevo curso 2020/2021, que de momento va a comenzar con unos 30 alumnos (se espera que vaya en aumento en las semanas siguientes).

En torno a esta Escuela, Vanesa Muriel confirmó en la tarde del viernes que reabrirá sus puertas el próximo miércoles 9, siguiendo las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León atendiendo a las propias características del centro. En este sentido, además de lo que ya publicamos en Ciudad Rodrigo Al Día en la jornada del miércoles, los progenitores no podrán entrar en el centro (los alumnos serán recibidos por sus responsables), y la señalización en el centro será a base de animales para que sea más comprensible para los pequeños.

Por último, Vanesa Muriel explicó que por el momento no se va a sacar convocatoria de ayudas para las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de los centros educativos, al haber determinado la Junta de Castilla y León que no se realicen actividades extraescolares en los centros.