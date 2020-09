Los pediatras insisten a los padres: “Los niños deben ir al colegio porque es bueno para su salud”

Lunes, 7 de septiembre de 2020

Solo en situaciones “muy concretas”, y con estados patológicos específicos, se recomienda que no vayan a clase

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha avisado a los padres de que los niños deben ir al colegio porque es “bueno para su salud” y que es solo en situaciones “muy concretas”, y con estados patológicos específicos, cuando no se recomienda que vayan a clase. La vicepresidenta de la asociación, Inmaculada Calvo, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los padres recordando que diferentes estudios han evidenciado la baja tasa de contagios del nuevo coronavirus entre la población infantil, y pidiéndoles que no dejen de llevar a sus hijos al colegio por miedo al Covid-19.

Precisamente por ello, la AEP y 14 sociedades científicas ha elaborado el documento ‘Recomendaciones de las distintas especialidades pediátricas de la Asociación Española de Pediatría acerca de la reincorporación a la escuela de los niños con enfermedades crónicas’, en el que se explican los casos en los que los menores no deberían acudir al colegio en tiempos de Covid-19, y se insiste en que la mayoría está en condiciones de poder asistir a clases. Algunos supuestos en los que en la actualidad no estaría indicado que los menores fueran al colegio es en aquellos que están a la espera de un trasplante, que tienen una insuficiencia renal grave, una cardiopatía grave o asma grave.

No obstante, estos casos son puntuales, por lo que la “mayoría” de los niños con una enfermedad crónica pueden ir a clase, unos deberán llevar la mascarilla FFP2 y otros la quirúrgica. “Los padres deben estar tranquilos y ser conscientes de que serán peor las consecuencias si tienen a los niños seis meses o más sin ir al colegio”, ha recalcado la doctora. “Entiendo que haya una situación de alarma con la 'vuelta al cole', pero los pediatras tenemos el deber de no alarmar más y enseñar a los padres a que hay que convivir con el virus y a que no se puede tener más tiempo a los niños encerrados porque al final aparecerán otras enfermedades derivadas de esto”, ha zanjado.