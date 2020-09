Los centros de salud del Zurguén y Prosperidad, proyectos prioritarios olvidados, según el PSOE

Viernes, 4 de septiembre de 2020

Los procuradores socialistas por Salamanca denuncian también retrasos en el de Calzada de Valdunciel y las obras del nuevo Hospital

Los procuradores del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, Rosa Rubio, Juan Luis Cepa y Carmen García, han informado sobre el grado de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias 2016-2020 de la Junta en relación con Salamanca, que está a punto de expirar e incluye varias dotaciones sanitarias imprescindibles para la provincia.

En este sentido, Rosa Rubio, recordaba que el centro salud del Zurguén “fue prometido en 2010, no tenemos nada y no se ha iniciado el proyecto aprobado en 2012. Aparece en el papel, pero no han contestado a una petición de información.”

En relación con el centro salud de Calzada de Valdunciel, “se trata de un proyecto de 2008 con un plazo ejecución de 15 meses, sin embargo, 12 años después no está hecho, aunque se ha iniciado obra”.

Fernando Pablos afirmaba que “el Hospital Clínico de Salamanca fue prometido en 2006 para estar finalizado en 2014, estamos en 2020 y la última fecha de traslado al nuevo hospital, que conocemos por los medios, es julio de 2021. Cuando eso ocurra hay que derribar el Clínico para construir el nuevo edificio de consultas”.

Otra de las actuaciones incluidas en el Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias era el centro de salud de la Prosteridad que, según los socialista “es un proyecto que han anulado”.

Por otro lado, explicaban su interés por la ampliacion camas UCI en el Hospital de Salamanca. “Hay 28 actualmente, no está previsto incluir ninguna más, proponemos 10 más, pasaríamos de una ratio de 8,48 a 11,48 por cada 100.000”. Desde el PSOE consideran que es lo justo, ya que “la Junta quiere pasar a Valladolid de 32 camas UCI a 60, lo que supondría una ratio de 11,55 camas por cada 100.000 habitantes”.

Por eso, lamentaban que su propuesta se ha rechazado en las Cortes con los votos en contra de PP y Cs. Fernando Pablos concluía que “Salamanca es una de las grandes olvidadas de la Junta en todos los ámbitos, pero especialmente en el sanitario

Juan Luis Cepa, en la misma línea, destacaba el deterioro de la sanidad rural por la ausencia de sustituciones de profesionales que están de baja o vacaciones, así como “la desaparición de la atención de consultas diarias”, por loque la “situación es dramática”