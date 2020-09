Desestimado el recurso de los hosteleros contra las medidas restrictivas en Salamanca

Jueves, 3 de septiembre de 2020

Los tribunales han dado la razón a la Junta de Castilla y León sobre las nuevas restricciones en Salamanca y Valladolid, que ya están en vigor y que habían recurrido varios colectivos, incluidos los hosteleros de la provincia charra.

Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Fomento y Medio Ambiente, destacaba que la Justicia han ratificado la “urgencia, necesidad y proporcionalidad” de estas medidas, lo que supone un “importantísimo aval por parte de la los jueces”.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca se había pronunciado en contra de las medidas, según su propio presidente, Álvaro Juanes, “porque se criminaliza de nuevo al sector. No nos podemos hacer responsables del comportamiento del público y las medidas que se toman se focalizan principalmente en la hostelería. Existen concentraciones de alto tránsito en muchos otros sectores, las reuniones sociales, los temporeros… no solo es hosteleria. Esto no es más un nudo más en la soga que tenemos al cuello y la situación se está complicando. Es posible que con estas medidas tengan que cerrar establecimientos”.

Además, los hosteleros se quejaban porque “no solo son las medidas, sino la manera en que se aplican, se nos avisa con tres días de antelación. Ahora hay numerosos establecimientos que tienen que cancelar eventos como bodas porque las nuevas medidas hacen las celebraciones inviables”. En este sentido, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicaba que es muy importante tomar decisiones rápidas para frenar el incremento de contagios en los lugares donde se están detectando, casos de Valladolid y Salamanca.