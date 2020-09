La incidencia del coronavirus en Salamanca dobló la media regional en las últimas dos semanas

Jueves, 3 de septiembre de 2020

Castilla y León tenía 21 casos por cada 10.000 habitantes y en la provincia charra eran 41

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado este jueves los datos que justificaban las nuevas medidas restrictivas aplicadas en Salamanca. Así, en los últimos 14 días, mientras que la incidencia media del coronavirus en Castilla y León era de 21 casos por cada 10.000 habitantes, en el caso de la provincia charra ascendían a 41. De hecho, entre el 24 y el 31 de agosto las tasas de Salamanca se triplicaron.

A día de hoy, según la Junta, hay 290 pacientes covid ingresados en los hospitales de la región y la mitad de ellos corresponden a Salamanca y Valladolid.

Casado, que mostraba su preocupación por la zona de Lumbrales, donde se han detectado 31 positivos en los últimos 7 días, argumentaba que “se ha demostrado que las medidas contundentes tienen un impacto favorable”. En la misma línea, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, recalcaba que “por encima del valor de la vida humana no hay nada. Entiendo que no se entienda y no voy a polemizar, pero no queremos que haya contacto social”.