Cuáles son los juegos online más populares en 2020

Jueves, 3 de septiembre de 2020

El juego online se ha disparado en 2020 con una gran variedad de oferta en los sitios webs y aplicaciones de los casinos. La apuesta por juegos tematizados, un estilo donde los usuarios encuentran una acción ágil y dinámica que se complementa con mucha calidad en la jugabilidad y el diseño, está teniendo un notable éxito

Entre los mejores juegos online del año destaca la modalidad de slots ambientada en los dioses del Antiguo Egipto, como es el caso del Book of Ra; un juego que sigue la línea de ofrecer un entretenimiento tematizado que tanta tanta popularidad está obteniendo entre el público. El Book of Ra ofrece una modalidad de juego rápida y divertida en la que el jugador accede a varias líneas de juego, con la posibilidad de disponer de tiradas extra durante las primeras partidas. La historia está basada en el mundo misterioso del antiguo Egipto y usted se coloca en el papel de un investigador en busca de un libro mitológico. Los efectos de sonido orientales crean un ambiente completamente auténtico. Antes de cada ronda, el jugador elige el número de líneas sobre las que quiere jugar; y las combinaciones correctas llegan a partir de la combinación de dos símbolos iguales. Otro de los juegos online más populares del 2020 es el Temple of Gold, también una modalidad de slots que busca ofrecer una historia tematizada alternativa al juego para captar la atención del público. De hecho, se trata de una versión del Book of Ra, con un toque más aventurero. El usuario dispone de tiradas extra si encuentra al menos tres símbolos del libro de Ra.

El Asgards Thunder, también de la modalidad de slots, se ha convertido en uno de los juegos online más populares del año. Ambientado en la historia del hijo de Odín, este juego ofrece una acción rápida y divertida en el que el jugador tiene que agrupar símbolos similares. El protagonista es un personaje con rasgos de semi Dios. Su alto número de líneas, hasta veinte, explica el notable éxito de este tipo de slots cuyas líneas son fijas. Los símbolos de Mjolnir o de la mano de Thor son los más jugosos.

Alternativo a los slots, las diferentes modalidades de Bingo se presentan como unos de los juegos con más popularidad en este año.

En un mercado tan variado vuelve a destacar la modalidad de Book of Ra o el Bruno Bingo, una acción liderada por un simpático perro que se encarga de extraer las bolas y que se ha convertido en una de las opciones más solicitadas por el público en los casinos online. Destaca por partidas rápidas, ya que en cada una de ellas se extraen treinta bolas; y el jugador dispone de veinte tiradas para conseguir la mejor combinación. Permite utilizar hasta cuatro cartones para la misma partida y cambiar sus números durante los momentos previos al inicio del juego. Son modalidades de un juego clásico como el Bingo que han conseguido adaptarse al formato online y la nueva oferta de ocio en Internet, mediante una propuesta de acción dinámica y personalizada.