Avenida supera a Ensino (75-42) en su segunda prueba de pretemporada

Jueves, 3 de septiembre de 2020

Würzburg desangelado, solitario, casi tristón albergaba su primer partido después de febrero y, si algo no ha cambiado desde entonces, es que a las charras les gusta vencer en casa. 75-42 ha vencido Avenida a Durán Maquinaria Ensino en el segundo duelo de la pretemporada en el que, puestas a "reaprender", las salmantinas han vuelto a saber cómo era eso de jugar cansadas, poco frescas y poco acertadas por momentos. Y no sólo a jugar, si no a sobrepenorse de todo ello para acabar dejando buenas sensaciones. Un choque que (es sólo el segundo de la preparación y ante un rival que no había aún jugado) pero que sirve para sacar conclusiones, muchas de ellas positivas y seguir adaptando al cuerpo a la competición. Volvió a sobresalir Milic ofensivamente como mejor opción en la atascada primera mitad (a 18 puntos se fue la serbia), con excelentes minutos de Andrea Vilaró en la segunda mitad.

Todo el acierto, seguramente propiciado por las ganas del primer día, visto en Gernika pareció quedarse en tierras vascas. Lo había advertido Íñiguez, "hoy no estaremos tan brillantes", y así fue. Las piernas cansadas aún del viaje a Bizkaia y de los entrenamientos acumulados hacían que el encuentro comenzara con ventaja visitante, 0-6 con triples de Gimeno. Se encargó Silvia de buscar en el interior a Milic para devolver el parcial y equilibrar el choque. El festival de triples de hace sólo unos días quedaba en el olvido y eso, muchas veces, frustra a las jugadoras que veáin como el buen movimiento de bola no se traducía en premio final. Tras diez minutos, 14-14.

Trataba de poner tierra de por medio el conjunto charro, marchándose al poco de la reanudación a su primera renta de diez puntos, 28-18, con el equipo rotando constantemente y encontrando en Maite o Karlie una vía de escape al desacierto exterior. No se rendían las visitantes, apostando mucho al juego exterior pero el choque no era para nada fluido ni vistoso en muchas ocasiones, vamos, lo que suele ser un encuentro de pretemporada. Eso sí, Avenida no perdía su seña de identidad y apretaba atrás con todo lo que tenía para marcharse al descanso con una ligera ventaja de 36-23. Para ese momento, ya había debutado la Junior Paula Suárez.

Aguantaron las visitantes un par de minutos mientras respondían al, ahora sí, acierto desde el 6,75. Un par de intercambios triplistas para dar paso a otro ligero estirón azulón, que ya veía cerca la renta de +20 puntos que suele dar tranquilidad, cuando el resultado sirve para algo, claro. Buenos minutos de Paula, de nuevo en pista, aprovechando la buena dirección de Silvia o Maite y buenos instantes también de Umi en el interior. Pero se volvió a trabar el choque mediado el cuarto y los puntos dejaron de subir a ambos marcadores, para finalizar 51-34.

En el último parcial, las visitantes bajaron los brazos, notablemente cansadas y aprovechó Avenida para crecerse ofensivamente encontrando buenas opciones, sobresaliendo una Vilaró que ha comenzado francamente bien la pretemporada. Los lanzamientos lejanos entraban con mayor asiduidad y el juego era más fluido. Con el choque ya solucionado, sobrepasados los +30, aprovechó Roberto para ver a las júniors, Inés y Esther, en pista junto a su compañera Paula, terminando las azulonas con tres canteranas en pista y, de nuevo, sensaciones positivas su segundo encuentro preparatorio.

Ficha técnica

PERFUMERÍAS AVENIDA 75- DURÁN MAQUINARIA ENSINO 42 (14-14, 22-9, 15-11, 24-8)

Avenida: Domínguez (5), Vilaró (11), Samuelson (10), Hof (6) y Milic (18). Jugaron también: Cazorla (8), Rodriguez (4), Diallo (7), Gajic (6), Suárez (0), Santibáñez (0) y Matarranz (0)

Ensino: Hempe (6), Van den Adel (7), Stanacev (2), Gimeno (10), Aliaga (5), Sánchez (7), Prieto (3), Villegas (2)

Fuente, fotos y vídeo CB Perfumerías Avenida