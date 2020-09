Las agencias de viajes en Salamanca cierran agosto con la venta de “3 o 4 reservas” y la esperanza puesta en 2021

Jueves, 3 de septiembre de 2020

Juan Carlos del Val, presidente de la Asociación de agencias de viajes salmantinas, asegura que el 80% del sector mantiene cierres temporales mientras confían en que sea en Semana Santa cuando puedan activar su actividad

Hablar de turismo y el mes de agosto en Salamanca es hacerlo de dos conceptos que habitualmente engarzan a la perfección, ya que forman un binomio fuerte que cada año arroja cifras que sitúan a la capital charra en el “top” de las ciudades más visitadas y mejor valoradas de toda España, además de ser un pilar destacado dentro de la industria turística autonómica.

Algo que era así por defecto hasta la llegada del Covid-19, la pandemia y la situación sanitaria que parecer volverse por días más inestable si cabe. Una situación que afecta de manera directa a las agencias de viajes, principales motores del turismo charro, quienes están tratando de mantener sus puertas abiertas a base de esfuerzo y aguantar el chaparrón, entre el vacío de clientes de hoy y la incertidumbre de mañana.

Juan Carlos del Val es Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Salamanca (ASAV) y repasa, junto a SALAMANCArtv AL DÍA, lo que ha supuesto este atípico agosto y verano para la capital y su colectivo.

¿Cuál ha sido el volumen de clientes que habéis mantenido durante el mes de agosto?

JC: No hemos hecho prácticamente nada, los datos son pésimos, tanto en agosto como en julio. Apenas hemos vendido entre 3 y 4 reservas por agencia como mucho, ha sido un verdadero desastre.

¿Tiene contabilizadas cuantas agencias han cerrado desde el inicio de la pandemia en Salamanca?

JC: Pues cerradas definitivamente en Salamanca son 5 agencias, pero temporales estamos superando el 80% en la ciudad. Todos o prácticamente todos estamos trabajando con cita previa, algunos incluso intentaron abrir de manera continuada tras el confinamiento, pero la demanda es nula y les ha llevado a estar disponibles vía cita previa, ósea, mediante llamada telefónica.

¿Las agencias que se mantienen en activo hoy, como lo están haciendo?

JC: Pues poniendo dinero de su bolsillo, no hay otra alternativa. No hay ninguna ayuda más allá de la estatal en cuanto al recibo de autónomos y las que ofreció la Junta, que prácticamente ninguna de las agencias que ha presentado la documentación para ella ha cobrado aun. Pero a mayores de estas no tenemos nada en absoluto.

¿Cuándo creen que la situación puede recuperar cierta normalidad?

JC: Pues la previsión ya, con los meses que nos vienen, es aún peor, y más con los casos positivos que no dejan de aumentar en la ciudad. Las nuevas restricciones y las noticias que llegan no hacen sino ofrecer pesimismo al sector. Empiezan también los colegios ósea que se harán menos viajes aun…rezaremos para tener los menos gastos posibles y poder aguantar a que de cara al año que viene podamos volver a la actividad…viendo el panorama y la situación local y general, confiamos en poder aguantar, reducir gastos y esperar a vender algo para Semana Santa en 2021. Esta es la única esperanza que mantenemos en general. Los puentes que nos quedan por delante creo que van a ser inviables viendo el panorama, si vendemos algo no salvara ni gastos con seguridad.