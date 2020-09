Un salmantino de 22 años, el paciente ingresado por Covid-19 más joven de Castilla y León

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

La consejera ha hecho hincapié en que se ha incrementado el número de jóvenes ingresados respecto a meses anteriores, dentro de “un abanico enorme” por edades

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cuenta con el paciente ingresado por COVID-19 más joven de toda la Comunidad Autónoma, un joven de 22 años que forma parte de un "abanico enorme" de personas con edades que llegan hasta los 101 años del más veterano. Así lo ha destacado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en Salamanca, donde ha dado cuenta de las nuevas medidas restrictivas que tratan de poner coto al incremento de la infección por coronavirus en las ciudades de Valladolid y Salamanca.

La responsable sanitaria ha indicado que la ayuda a los sanitarios para combatir la COVID-19 pasa por "romper" la cadena de contagios y que eso se consigue siguiendo recomendaciones como higiene de manos o distancia social, o cumpliendo con el aislamiento y la cuarentena en el caso de ser positivos en las pruebas.

Casado ha insistido en que "el único objetivo" de la Junta con las medidas adoptadas en ciudades como Salamanca o Valladolid es "preservar la salud de los vecinos" ante un virus en el que el 65 por ciento de las personas afectadas son asintomáticas pero con capacidad de transmisión, de ahí lo "fundamental" que es "evitar el contacto".

En cuanto a la evolución de la pandemia, ha hecho hincapié en que se ha incrementado el número de jóvenes ingresados respecto a meses anteriores, dentro de "un abanico enorme" por edades, y que para "no tener muchísimos más fallecidos" es el momento de "contener esta situación".

Asimismo, ha confesado sentirse "aterrorizada" por la celebración de encuentros de amigos y ha alertado de su peligro a los que acuden a este tipo de actividades, porque "antes parecía que los jóvenes estaban a salvo y ahora no lo están". De ahí que haya hecho "un llamamiento a la sensatez" a "los jóvenes y no tan jóvenes", porque "hay muchos jóvenes sensatos" que no acuden a este tipo de celebraciones con alcohol, una bebida que, según sus palabras, anima a "abrazarse más de la cuenta" en tiempos de coronavirus.