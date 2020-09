Entra en funcionamiento el ‘Pasaporte turístico’ de Ciudad Rodrigo

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

Desde la jornada del martes, y hasta el mes de enero, todos aquellos turistas que acudan a Ciudad Rodrigo tienen la oportunidad de ganar estancias futuras en la ciudad, siempre que completen el ‘Pasaporte turístico’ que ha impulsado la Delegación de Turismo del Ayuntamiento mirobrigense, en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Federación de Trabajadores y Empresarios Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir).

Como ya se explicó el día que se presentó la iniciativa a mediados del mes de agosto, lo que deben hacer en primer lugar los turistas (deben ser mayores de edad, con residencia legal y domicilio en el territorio de la Unión Europea) es acudir hasta la Oficina de Turismo ubicada en el Palacio de Los Águila a recoger su pasaporte, que tiene tamaño de postal, y que consta de cuatro espacios que rellenar con los sellos de cuatro establecimientos.

Los turistas deben conseguir los sellos durmiendo al menos una noche en un establecimiento, realizando un consumo gastronómico (es decir, comer o cenar) por un importe mínimo de 15€, comprando en algún establecimiento por un mínimo de 5€, y realizando una visita turística o una actividad de turismo activo. Estas acciones se pueden desarrollar tanto en Ciudad Rodrigo y su comarca, porque en palabras de la delegada de Turismo Beatriz Jorge Carpio, lo que quieren es que “vayan de la mano”.

Una vez reunidos los sellos, el turista deberá regresar a la Oficina de Turismo para depositar el pasaporte (que tiene un espacio para apuntar los datos personales) en una urna habilitada a tal efecto. El último día de cada mes hasta enero se sorteará una estancia de un fin de semana para 4 personas (2 noches de alojamiento en 2 habitaciones dobles) en un Hotel de Ciudad Rodrigo. Como se explicó en su momento, el objetivo es que los turistas que han estado en Miróbriga y han ganado el premio ‘arrastren’ a más personas a conocer la ciudad.

En el caso de familias, cada integrante de la misma puede tener un pasaporte si es que cumplen por separado todos los ítems (y una misma persona puede rellenar más de uno, si cumple todo más de una vez). En palabras de Beatriz Jorge Carpio, “esperamos tener participación y difundir Ciudad Rodrigo”. Aquellos establecimientos que quieran pueden pasar por la Oficina de Turismo a recoger material de propaganda de esta iniciativa, que también está siendo difundida por Afecir entre sus asociados. Desde el punto de vista de la delegada de Turismo, “muchas gotas llevan el vaso”.

Este Pasaporte turístico es una de las iniciativas que está llevando a cabo el Ayuntamiento como alternativa a las acciones de promoción habituales, al haberse suspendido ya alguna feria a la que solía acudir el Consistorio (como la de Guarda) y siendo muy probable que corran la misma suerte las previstas para los próximos meses como Naturcyl (de momento sigue programada para el último fin de semana de septiembre) o Intur en noviembre. En palabras de Beatriz Jorge Carpio, “preocupa la incertidumbre” sobre la evolución de los próximos meses.

De momento, durante el mes de agosto se han contabilizado en la Oficina de Turismo de Ciudad Rodrigo un 1/4 de los visitantes del año anterior. Aunque la delegada no profundizó en los datos ya que aún no han sido presentados en la correspondiente Comisión del Ayuntamiento, avanzó que el problema está en la inexistencia de grupos (se ha pasado de 126 en agosto de 2019 a sólo 2 en el mes pasado), ya que las visitas individuales no solo se mantienen, sino que han aumentado ligeramente. En este sentido, resaltó que “si en las individuales hemos subido a pesar del Covid es un hilo de esperanza”.

Por último, en torno a la ubicación de la Oficina de Turismo en el Palacio de Los Águila, en la mañana del miércoles se apuntó que a los turistas les cuesta “un poco” encontrarla (está pendiente todavía colocar señalización de la misma), pero que una vez allí, está gustando bastante, incluido por la posibilidad de visitar los patios anexos a la misma.