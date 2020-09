Diego Hernansanz: “El inicio de temporada va a ser muy importante, puedes pelear por la gloria o por el barro”

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

El director deportivo de Unionistas de Salamanca, Diego Hernansanz, hace balance de sus primeras semanas en el club, repasa las semanas de mercado y analiza lo que está por venir en la nueva temporada 2020/2021.

¿Qué balance personal haces desde tu llegada a Unionistas de Salamanca?

Es diferente porque a diferencia de anteriores etapas en otros clubes en los que estaba ayudando a hacer plantillas, aquí soy la cabeza visible. Además, con la repercusión que tiene Unionistas de Salamanca todo se magnifica. Los primeros días fue todo nuevo, porque llego a un sitio nuevo, con una figura diferente y porque asumo mucha responsabilidad. Estoy muy contento y en Unionistas de Salamanca lo que más me sorprende es la calidad humana de la gente. Yo llego para tomar decisiones y es algo que no me preocupa porque tenemos entre manos un proyecto muy exigente, después agradar a más de 3.000 personas es imposible y la crítica si es constructiva es positiva, todos tenemos que tener crítica.

¿Cómo de particular está siendo el mercado de verano de esta temporada?

Es cierto que es totalmente diferente y se han sucedido distintas etapas en este mercado. Al principio todo aumenta por el cambio de competición que va a haber la temporada que viene, porque todo el mundo tiene en mente ascender a la Segunda B PRO, es el objetivo de todos los proyectos de la categoría. Esperaba un mercado más barato pero hay que pelear mucho las operaciones y tienes que llevar una estrategia clara y directa. Es cierto que es un mercado diferente, mucho más largo, en el que el jugador no tiene tanta prisa como otros años en los que las pretemporadas se inician antes.

¿Qué balance haces de los nuevos futbolistas que han llegado a Unionistas de Salamanca?

Nosotros queremos jugadores con hambre, que físicamente sean capaces de ponerse bien lo antes posible porque en 18 jornadas son muy importantes las piernas. Son jugadores ganadores de cabeza y en una buena edad. Muchos tienen experiencia en la categoría a pesar de la edad. Nosotros, en cualquier caso buscamos un perfil y no unas estadísticas, en cada posición queremos un perfil y a través de él buscamos el nombre para tener el mejor contexto.

¿Cómo será la pretemporada de Unionistas de Salamanca?

Teníamos apalabrados dos partidos amistosos con el CD Mirandés y con el Real Oviedo, pero finalmente no se han podido dar por el protocolo y porque LaLiga no les deja jugar encuentros con equipos de inferior categoría. Ahora, nos estamos comprometiendo con una serie de equipos a jugar entre nosotros, aunque nos falta terminar de concretar las fechas. Además, habrá otros partidos que nos quedarán por cerrar.

¿Cómo se planifica una temporada tan particular?

Es un formato totalmente diferente, con 18 jornadas que van a marcar por lo que vas a competir durante el resto de la temporada. Ese inicio va a ser muy importante porque en el segundo tramo de temporada puedes competir por cuatro cosas diferentes: ascender a Segunda A, ascender a Segunda B PRO, mantenerte en Segunda B o bajar a Tercera División. Las primeras 18 jornadas son vitales en todos los aspectos, el físico, el mental, hay que cuidar las lesiones… cada detalle va a dar puntos porque puedes pelear por la gloria o por el barro. Además, estamos ilusionados por el traslado al Reina Sofía cuando las obras finalicen y las condiciones lo permitan.