Fernando Rubio: “Es absolutamente ilógico que haya bares y terrazas abiertas y no centros de salud”

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

Crítico con la situación sanitaria de la provincia, situación que ha calificado de “insostenible”, añadiendo que la gestión ha sido un “caos”

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, se ha mostrado muy crítico con la situación sanitaria de la provincia, situación que ha calificado de “insostenible”, añadiendo que la gestión por parte de la Junta de Castilla y León ha sido un “caos”. “Casado (en referencia a la consejera de Sanidad) ha pasado de ser la mejor médico de familia del mundo a ser la ‘cierra pueblos’”, ha señalado. “La Consejera ha afirmado que no se abrirán consultorios hasta que no se garantice la seguridad, es absolutamente ilógico que haya bares y terrazas abiertas y no centros de salud”.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, “después de estar amedrentando a la población con un abandono total en una situación de pandemia, el lunes 24 agosto comparece la consejera y dice que existe posibilidad cierta de cerrar consultorios locales por falta de personal”. El PSOE “presenta una moción el 31 instando al presidente a tranquilizar a la población, solo pedíamos que garantizase que no se iba a cerrar ni un solo consultorio médico local”, ha añadido Fernando Rubio. A día de hoy, en la provincia, tal y como ha explicado, “hay consultorios médicos cerrados, consultas por ventanilla, por teléfono, visitas a domicilio previa cita y previa valoración. Hay un caos organizativo grupal”.

A su juicio, “la previsión en materia sanitaria es absolutamente nula”. “Todos los expertos sanitarios confirmaban un repunte en julio y agosto, y a falta de personal hay que cerrar consultorios, se cesó a gran parte del personal, no se prorrogaron contratos... Vemos contratos de personal de enfermería de lunes a viernes, médicos cubriendo sustituciones largas de años x bajas (firman a final de mes)... Hay un éxodo total de personal a otras comunidades autónomas”, ha apuntado, añadiendo que “no es momento de cerrar consultorios, es momento de reforzar la Atención Primaria y también del medio rural. Solicitamos que se comunique a cada ayuntamiento qué se va a hacer con los consultorios, que plan de contingencia específico hay, cómo se hace el rastreo, que se garantice la Atención Primaria”.

Por otra parte, ha apuntado, respecto a las pruebas de detección del Covid-19, que “el protocolo de actuación establece que hay que hacer los PCR de manera inmediata y se están haciendo como media 8-10 días después”.