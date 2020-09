Miércoles, 2 de septiembre de 2020

“Lo que importa es la salud de los salmantinos que está por encima de cualquier otra consideración”

“Me duelen los empresarios, feriantes, artistas, hosteleros que no van a poder realizar su actividad, pero me dolería más que, por no asumir estos cambios, tengamos un mal mayor”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Foto: Lydia González