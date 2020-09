Los hosteleros recurrirán las nuevas restricciones impuestas por la Junta: "criminalizan de nuevo al sector”

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

Los profesionales del sector acusan al gobierno regional de tomar siempre medidas contra la hostelería y descuidar otros ámbitos sociales

El anuncio de las nuevas restricciones en Salamanca y Valladolid ha provocado la airada respuesta de hosteleros y comerciantes. Según la Junta, el aumento de contagios hace necesaria la imposición de nuevas medidas que en parte devuelven a la ciudad a la fase 1. Los empresarios consideran que las medidas son ineficaces cuando se dirigen principalmente a su sector. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca se ha pronunciado en contra de las medidas, según su propio presidente, Álvaro Juanes: “No lo llegamos a comprender, porque se criminaliza de nuevo al sector. No nos podemos hacer responsables del comportamiento del público y las medidas que se toman se focalizan principalmente en la hostelería. Existen concentraciones de alto tránsito en muchos otros sectores, las reuniones sociales, los temporeros… no solo es hosteleria. Esto no es más un nudo más en la soga que tenemos al cuello y la situación se está complicando. Es posible que con estas medidas tengan que cerrar establecimientos”.

Juanes señala que las medidas de seguridad siempre se han respetado y siempre se van a respetar, pero que se están tomando decisiones incorrectas: “Salamanca está en naranja, tampoco estamos en rojo. Estamos pendientes de las compensaciones directas que anunció la Junta para ver como podemos contrarrestrar esta situación. Aquí hay dos problemas, el sanitario, en el todos estamos de acuerdo en que hay que solucionar cuanto antes, pero también está el económico, que es parte del problema y se nos impide tener soluciones”.

Los hosteleros tienen claro que hay que recurrir: “Ya no solo son las medidas, sino la manera en que se aplican. se nos avisa con tres días de antelación. Ahora hay numerosos establecimientos que tienen que cancelar eventos como bodas porque las nuevas medidas hacen las celebraciones inviables. Bodas y otras celebraciones que ya cumplían con unas normas muy estrictas se están cancelando ya en estos momentos. Vamos a recurrir estas medidas, vamos a exigir a la Junta que piense en medidas más acordes con la realidad y que se centren en otros aspectos de la vida social donde sí se están produciendo brotes y no persigan a la hostelería como solución para todo”. Se ha solicitado una reunión en Valladolid con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para reclamar por las medidas presentadas y buscar soluciones.