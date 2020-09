Martes, 1 de septiembre de 2020

El concejal de festejos de Villoria, Alejandro González Hidalgo muestra su satisfacción por la calidad de los actos y el reconocimiento del público por la buena organización y control sanitario

A partir de este sábado y hasta el martes, 8 de septiembre, se celebrarán en Villoria unas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega muy especiales y características, por la incidencia y primacía de las medidas de seguridad que se aplicarán a cada iniciativa programada con el fin de evitar cualquier posible contagio de coronavirus. El concejal de festejos Villoria Alejandro Gonzalez Hidalgo, principal informador de las acciones del Ayuntamiento a través de Facebook, da la cara y responde a la siguiente entrevista:

- ¿Cómo se han desarrollado los actos culturales?

- Hemos tenido 19 actos culturales y cine en la plaza de toros. Luego hemos llevado a cabo talleres para niños y un taller de pilates. Todo ha estado muy controlado. Lo más importante, es que la gente ha cumplido lo que se pedía. Nosotros como responsables de esos actos estamos muy contentos porque no ha habido que reseñar nada malo y además han sido espectáculos de calidad.

- ¿Qué valoración ha hecho la gente?

- Muy buena. La gente que ha ido y visto las medidas de seguridad las ha alabado por lo bien que estaba todo controlado y la calidad de los espectáculos.

- ¿Ha sido un programa cultural superior al de otros años?

- Sin duda. Todos los años se hace la semana cultural, pero a raíz del coronavirus hemos intentado dar un aliciente a la gente para que salga de casa, se mueva, vaya recuperando la vitalidad. Sobre todo, lo más importante es que hemos intentado poder ayudar al sector cultural que está pasando un mal momento. Ayudar a que esas familias puedan comer también. Con el gasto en cultura y fiestas damos trabajo e ingresos a todas esas familias, que también lo están pasando mal.

- ¿Cómo han adaptado las fiestas a la situación actual?

- Las fiestas como tal, las llamamos fiestas porque hemos visto muchos pueblos que dicen las no fiestas y nos parece feo. Se van a celebrar pero cada uno en su sitio. Hemos pedido autorización para todo, tanto para hacer el reparto de la carne y el guiso, como para seguir haciendo actuaciones. Para los toros hemos tenido que presentar un plan de contingencia bastante amplio.

- ¿Cómo se ha pasado el verano en Villoria?

- Se ha pasado como mejor se ha podido. Hay mucha gente que dice que ha sido uno de sus mejores veranos porque ha encontrado otras formas de diversión que no han tenido en otros veranos. Antes era irse fuera y cuando estaban aquí, las piscinas. De esta manera, el no poder abrir las piscinas ha sido lamentable para todos pero, no nos garantizamos, ni la seguridad, ni la higiene para todos. Al final se han encontrado otras alternativas en cultura y actividades como pilates y la gente ha quedado super contenta. Todo estaba super controlado porque había venido mucha gente de fuera.

- ¿Se ha ido mucha gente?

- Casi toda. Ya se nota bastante.

- ¿Hay gente que no quiere fiestas?

- Hay gente que está en contra, porque nos acusan de que vamos a incitar a los botellones. Dicen que después de los festejos que hagamos la gente se va a juntar. Podemos ver que en todos los pueblos que no ha habido nada programado han hecho botellones. Aquí estamos pendientes y la Guardia Civil ha estado controlando, pero es algo inherente que no está vinculado a actividades festivas.

- ¿Algo que añadir?

- Editaremos el programa de fiestas de otros años en papel con las empresas que aportaron su colaboración el año pasado pero sin cobrar a nadie. En el programa se incluye un testimonio de cómo han pasado el tiempo de estado de alarma diferentes sectores: sector alimentación y comercio, religiosos, educación, infantil, mayores, transportistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sanitario y agricultura y ganadería.

- ¿Algún consejo?

- Pedimos a la gente que cumpla las normas. Que respeten la normativa también fuera de nuestros eventos y en el día a día. Todos sabemos que no podemos hacer botellones y que las reuniones están limitadas a un número de personas.