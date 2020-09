Y vuelta con la burra al trigal

El presidente del Gobierno, Sánchez, ha valorado este martes que el aumento de contagios está relacionado con un “relajamiento de la ciudadanía con las medidas sanitarias de prevención”. Sánchez lo ha expresado así durante una entrevista homilía en Cadena Ser, su cadena. “Ha habido una serie de relajamientos por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de emergencia sanitaria que ha permitido una mayor circulación”, ha sostenido tan pancho como ancho.

Además, el presidente del Gobierno ha señalado que hay comunidades autónomas que “tienen que mejorar» la gestión de la pandemia”. Preguntado entonces si se refería a la Comunidad de Madrid y a la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el jefe del Ejecutivo ha señalado que no quiere entrar en una dinámica de señalar “responsables”

Dilo Pedro, la culpa es la CCAA regidas por el PP.

Usted nos mintió y miente, dijo que habíamos vencido al virus... que saliéramos, que gastáramos, que no tuviéramos miedo. Le repito sus estupideces:

A) La culpa era de los niños que no padecían la enfermedad pero la contagiaban.

B) Luego la culpa era de los asintomáticos que iban contagiando a tutiplén.

C) Después la culpa recaía en Isabel D Ayuso.

D) Luego los culpables eran los jóvenes que hacían botellón

E) Después la culpa era de Ayuso. ¿?

F) Más tarde la culpa fue de los fumadores que esparcían el humo sin control.

G) Después la culpa seguía siendo de Ayuso y del PP, nos culpó hasta por no salir el sol o hacer calor o fresco en las noches veraniegas.

Y por fin se hizo la luz:

Ahora ¡Oh Dios! la culpa es de todos. Ya puedes descansar Isabel.

Olvida decir que los culpables son ustedes: No de los que nos hablaban de un Comité de Expertos inexistente, de los que decían que la mascarilla era innecesaria, No de los que no cerraron las fronteras a primeros de marzo, NO de los que permitieron una manifestación ideológica, sectaria y manipuladora. Los que nos ocultaron 20.000 fallecidos, los que fueron los primeros en irse de vacaciones, los que silenciaron la gravedad del problema, los que no quisieron mirar que pasaba en otros países antes de que nos tocara a nosotros el gordo en marzo. Los que fueron incapaces de comprar material sin que les engañaran, los que no fueron capaces de proporcionar EPIS a los sanitarios a cambio que se conformaran con las palmitas de las 20 horas y el Resistiré del Dúo Dinámico.

Según el Dr. Cavadas… largo me lo fías amigo Sancho la vacuna eficaz y efectiva para toda la población del mundo mundial.

No este desgobierno no tienen culpa, la culpa es de Ayuso y del ciudadano que se ha lavado poco las manos. ¡Que guarro es el español! Los que en cuanto pudieron se escabulleron dejando el marrón a las CCAA. Y ellos a vacacionar y regresar con moreno y algún arreglillo… No señor Pedro Sanchez la culpa (como Presidente es solo suya) olvide el narcisismo, le veo de bruces en el agua, pero lo malo es loque caigan o caigamos antes de verle a usted fuera de Moncloa y respirar O2 tranquilos. Ayuso hizo lo que pudo en aquellos revoltijos de ideas y contra ideas. Hoy hace lo que ustedes le dejan, pero Madrid es mucho Madrid. El mejor fruto de la cosecha. No eche balones fuera, la culpa es suya Presi