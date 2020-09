Fernando Llorente llega al Salamanca UDS con “ganas de aportar fluidez al equipo”

Martes, 1 de septiembre de 2020

El equipo del Helmántico presenta a uno de sus fichajes más importantes de cara a la nueva temporada

Tras la presentación ayer del entrenador, Sergio Egea, hoy ha sido el turno de Fernando Llorente, uno de los jugadores más destacados de entre las incorporaciones realizadas en el Salamanca UDS. El director general del club, Rafa Dueñas, se encargó de presentar al jugador ante los medios: “Se trata de uno de los principales fichajes y muy importante para nosotros. Jugador de medio campo, lo tuvimos en observación durante varios meses y sabemos la relevancia que va a tener un jugador como el, ésta es tu casa, este club es muy grande y sabemos que vas a dar todo

Fernando Llorente llega al Salamanca UDS con ganas de aportar fluidez y trabajo duro: “Quiero agradecer la confianza depositada en mi. Jamás dudé en el proyecto del Salamanca y poder venir aquí. Estoy deseando empezar a trabajar. En cuanto a mi juego, me gusta estar en contacto con el balón y dar fluidez al equipo. He seguido al Salamanca desde hace dos meses, he tenido compañeros aquí y me han transmitido buenas sensaciones del club”. En cuanto al entrenador, Sergio Egea, se mostró también muy positivo: "No lo conozco pero me han transmitido también buenas opiniones, un míster que busca la intensidad en el juego”