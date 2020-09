Martes, 1 de septiembre de 2020

“Durante las próximas semanas vamos a ver con toda seguridad un incremento de los ingresos hospitalarios, y con toda seguridad, y desgracidamente un incremento de la mortalidad”

“Quisiera dirigirme especialmente a los ciudadanos de Salamanca y Valladolid”, ha señalado el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en la comparecencia ante los medios para anunciar las nuevas medidas y restricciones para frenar el aumento de contagios en ambas capitales. “Sabemos que son unos días muy especiales donde habitualmente los ciudadanos solían celebrar su fiestas, es un año muy especial en el que les pedimos que la celebración que hagan es que cuiden de los suyos”.

“Medidas duras, restrictivas, no es lo peor que puede ocurrir, no es el único paquete de medidas que estamos dispuestos a tomar si es precis0”, ha subrayado Igea. “Les pedimos a las ciudadanos de la comunidad, y en especial de estas dos capitales, que celebren sus fiestas cuidando de los suyos, no hay nada más importante que puedan hacer durante las próximas semanas que cuidar unos de unos. Este asunto nos implica a todos, y solo entre todos seremos capaces de evitar vivir situaciones como las que vivimos en marzo en nuestro hospitales”.

Igea ha recordado que el efecto de estas medidas “no va a ser de manera inmediata”, y ha avanzado que “durante las próximas semanas vamos a ver con toda seguridad un incremento de los ingresos hospitalarios, y con toda seguridad, y desgracidamente un incremento de la mortalidad”. Las medidas para romper la cadena de transmisión no ven su efecto de manera inmediata, si alguien nos pregunta por qué tomamos hoy estas medidas, cuando tenemos una ocupación global del 6% en la comunidad, es porque sabemos que dentro de diez días no va a ser la misma. Teneos que seguir trabajando con antelación”.