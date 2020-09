El pleno de Villoria aprueba la celebración de unas fiestas patronales adaptadas a la situación actual

Martes, 1 de septiembre de 2020

Los concejales del Grupo Socialista votaron en contra y solicitaron la cancelación del programa

El pleno de anoche en Villoria fue agitado, al menos en su segundo punto, que trataba de las Fiestas patronales de septiembre 2020.

El Grupo Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Villoria, aprobó la programación de fiestas, diseñada con atención a todos los detalles para evitar posibles contagios, también previa solicitud de permisos a la administración competente. Además quisieron subrayar que “con el gasto en cultura y fiestas damos trabajo e ingresos a familias” .

El Grupo Socialista votó en contra de este punto y solicitó la cancelación de las mismas porque “este programa de fiestas pone en riesgo la salud de todos los vecinos”. Además manifestaron su malestar por enterarse de un programa de fiestas cerrado “a una semana”. “No habéis contado con los vecinos, no habéis creado comisión de fiestas, no habéis consultado con el grupo socialista, que aun representando casi a la mitad de los vecinos del pueblo buscamos siempre la seguridad de todos los vecinos que se encuentra en una situación de riesgo con esta decisión camicace de celebrar las fiestas patronales. Es un comportamiento arrogante con claro desprecio a los vecinos por lo que nos desvinculamos por completo con las fiestas patronales de este año”, argumentaron.

Las fiestas comenzarán el sábado, 5 de septiembre con el pregón en la plaza de toros a las 18 horas y concluirán el lunes, 8, con la tradicional Nochevieja villoreja y lanzamiento de fuegos artificiales.

Intenvención del Grupo Socialista:

Es indignante, que a una semana de las fiestas patronales, nos informéis de un programa de fiestas cerrado. Continuamente faltáis al respeto a 400 personas que confiaron en nosotros para debatir con vosotros decisiones tan importantes como ésta. No habéis contado con los vecinos, no habéis creado comisión de fiestas, no habéis consultado con el grupo socialista, que aun representando casi a la mitad de los vecinos del pueblo buscamos siempre la seguridad de todos los vecinos que se encuentra en una situación de riesgo con esta decisión camicace de celebrar las fiestas patronales. Es un comportamiento arrogante con claro desprecio a los vecinos por lo que nos desvinculamos por completo con las fiestas patronales de este año.

La Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias pactaron en junio la cancelación de todas las fiestas patronales en los pueblos y ciudades de Castilla y León. También se acordó un régimen sancionador porque siempre hay quien intenta ser más listo y saltarse la norma. El incumplimiento de este acuerdo con la propuesta de fiestas patronales que hacéis para este año, cerrado y con cartel taurino incluido, muestra vuestra clara deslealtad con las instituciones y con vuestro propio partido que os gobierna.

Por otra parte, no entendemos que decidáis no abrir las piscinas por miedo a la pandemia y hoy con muchos más contagiados que en junio hagáis festejos taurinos, espectáculos musicales y el guiso y reparto de la vaca. Actos que más allá de la responsabilidad de los vecinos invitan a la reunión con amigos y familiares, tanto festejo después de tanto sacrificio y prudencia, con muchos más afectados de COVID-19 que en junio nos parece una irresponsabilidad.

Apelando a vuestra responsabilidad os pedimos que rectifiquéis y canceléis este programa de fiestas que pone en riesgo la salud de todos los vecinos.