“Es una faena dejar a 14 alumnos esperando su examen, espero que sea algo muy temporal”

Martes, 1 de septiembre de 2020

Desde su autoescuela, en Peñaranda, continuará con la actividad docente, mientras replantea nuevamente la agenda para acceder a los exámenes en cuanto reabra la Jefatura

La vida y la actividad en las autoescuelas de Salamanca y provincia parecía haber vuelto a una cierta normalidad, tras la problemática vivida durante los meses de pandemia y Estado de Alarma, tiempos que vinieron a poner aún más “cuesta arriba” la situación del sector, que ya venía afectada por no pocas problemáticas como las huelgas de examinadores vividas hasta poco antes de la llegada del Covid-19

Una cierta normalidad que en la tarde del lunes, poco después de las tres y media, parecía truncarse, tras el comunicado que la Jefatura Provincial de Tráfico emitía, en el que se anunciaba el cierre de instalaciones y la suspensión temporal de los exámenes, debido a lo que, a priori, parece un brote de coronavirus surgido entre el personal.

Un sorprendente escrito que generaba incertidumbre y malestar a partes iguales entre las autoescuelas, sensación vivida, por ejemplo, por Ángel Flores, gerente de Autoescuela Hermes en Peñaranda.

Ángel no esconde su preocupación ante la situación y la falta de información al respecto, asegurando que “ahora con esto es una incógnita cómo y cuándo podremos volver a la actividad, espero que sea muy temporal. Desde esta tarde, cuando he recibido el comunicado, he empezado a replantearlo todo aunque lo que está claro es que se ha paralizado la activad de pruebas de aptitud”.

La autoescuela de Ángel, como cualquiera de la provincia, tiene como principales afectados a sus alumnos, quienes ahora, hasta saber que ocurre, se mantendrán pendientes de fecha para sus exámenes. En la peñarandina han quedado a la espera cinco personas del práctico y nueve en el teórico. “Una faena” afirma.

Una situación que ya plantea nuevas esperas, una vez se reanuden los servicios y que, en el caso de Ángel Flores “las demoras se notaban un poco más en estos meses, antes era semana más o menos, pero en los prácticos rondamos unas tres semanas, no sé qué ocurrirá a partir de ahora” afirma, mientras lo que asegura con rotundidad es que continuara con su actividad docente, ofreciendo cursos y material a todos sus alumnos, mientras espera la solución que ofrezca la reapertura de la Jefatura, para poder reanudar una agenda de exámenes ágil.