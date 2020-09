“Han enviado un escueto comunicado sobre el cierre de la Jefatura, suponemos que por un brote, ya que dan entre poca y ninguna información”

Martes, 1 de septiembre de 2020

El responsable de colectivo a nivel provincial asegura que hay 67 autoescuelas afectadas por el parón de las pruebas, mientras confía que la situación vuelva a la normalidad en poco tiempo

“La situación generada por el cierre de la Jefatura Provincial de Tráfico es un desastre”. Así califica Luis Rodero, presidente de Asociación de Autoescuelas salmantinas, el inesperado comunicado emitido por Tráfico en la tarde del lunes, anunciando el cierre de las instalaciones y, por tanto, la suspensión temporal de todas las pruebas de aptitud, lo que se traduce en un nuevo “frenazo” de todos los exámenes, de manera temporal, debido a un brote de Covid-19 detectado entre su personal.

El responsable del colectivo asegura, en declaraciones a SALAMANCArtv AL DÍA, explica que “nos han enviado un escueto comunicado informándonos del cierre, que suponemos es por un brote de coronavirus, ya que dan entre poca y ninguna información al respecto”, mostrando su malestar al respecto ya que afirma que “deberían normalizar mucho más la situación y contar claramente lo que pasa. Si hay casos que lo digan abiertamente y expliquen si van a hacer pruebas PCR y en función de los resultados que medidas tomaran a lo largo de esta semana. No entiendo cómo ni tan siquiera la Subdelegación del Gobierno tiene constancia u ofrece información al respecto”.

Rodero no esconde la incertidumbre generada entre el colectivo por la situación y la escasa información que se ofrece desde la Jefatura, asegurando que “en estos momentos hay 67 autoescuelas afectadas entre la capital y la provincia a cuenta de estos contagios. Realmente no sabemos si son a nivel interno o se han producido debido al contacto con más personas u otras autoescuelas. No sabemos nada, pero espero sea algo muy puntual”.

De esta forma, tal y como explica, la progresión a nivel docente va a continuar en las diferentes autoescuelas, mientras los exámenes permanecerán parados hasta que se retome la actividad de pruebas teóricas y prácticas, algo que, a priori, parece que esta semana no podrá desarrollarse.

“Ya teníamos esperas y retrasos debido a la pandemia y el Estado de Alarma y ahora nos llega esto. Esperemos que pueda agilizarse lo antes posible, no queremos entrar en especulaciones sobre tiempo” asegura Luis, quien además añade que “esperemos que no se produzcan más positivos que los ya diagnosticados y pueda reanudarse cuanto antes la actividad examinadora”.