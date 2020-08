La Diputación aprueba la concesión de la Medalla de Oro a los dos médicos de la provincia fallecidos por Covid-19

Lunes, 31 de agosto de 2020

El Pleno de la Diputación de Salamanca, celebrado de manera presencial en el Palacio de Congresos, ha aprobado este lunes por unanimidad la concesión de sus Medallas de Oro a los dos médicos que trabajaban en la provincia y que han fallecido por COVID-19 durante la pandemia, Luis Fernando Mateos Arroyo e Isabel Esther Muñoz Martín, y al periódico La Gaceta Regional, que ha cumplido este año un siglo de existencia.

Tras el visto bueno de la corporación, su presidente, Javier Iglesias, ha indicado que se trata de "reconocimientos merecidos y justos" y ha recordado a los dos facultativos que perdieron la vida durante su atención en los tiempos de coronavirus. Según Iglesias, estas dos medallas "simbolizan ese afecto y ese reconocimiento a todos los sanitarios, que han tenido mucho que ver en el mantenimiento de los servicios públicos y la actividad que había que hacer en estos momentos de pandemia".

Por grupos, en representación del popular ha tomado la palabra, Carlos García Sierra, quien ha recordado a los dos médicos fallecidos que atendieron a los salmantinos "hasta el fin de sus días" ante la "cruel pandemia"; en relación con La Gaceta, ha dicho que la publicación ha sido "testigo de excepción de evolución de la provincia" y "ha dado valor a los municipios y a los vecinos".

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, ha defendido el apoyo de su formación a las tres medallas otorgadas y, con relación a los sanitarios, ha querido enviar "un abrazo" y "afecto y cariño" a "todos los sanitarios y fundamentalmente a ellos dos".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Manuel Hernández, ha comenzado con su agradeciendo a la labor de los dos sanitarios quienes "destacaron por su humanidad y su cercanía" y decidieron "anteponer la vida de los demás por delante de las suyas". En cuanto al diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, ha indicado que se trata de un reconocimiento "más que merecido" para los dos doctores y, respecto al medio de comunicación también agasajado, ha argumentado que "un periódico llegue a cien años no es moco de pavo".

Línea regular de viajeros Salamanca-Coria

Por otra parte, la Diputación de Salamanca pedirá al Gobierno de España, "en particular" al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que realice "las gestiones necesarias para el restablecimiento diario de la línea regular de viajeros Salamanca-Coria, por Las Hurdes". Así lo ha acordado la corporación en la sesión plenaria celebrada este lunes. Esta propuesta, llevada al pleno ordinario de agosto por el Grupo Popular, ha contado con el respaldo de los representantes de PSOE y Ciudadanos, no así del diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista.

La intención es que el servicio "se vuelva a realizar en las mismas condiciones que antes de la declaración del Estado de Alarma", una línea que pasaba diariamente por los municipios salmantinos de Linares de Riofrío, San Miguel de Valero, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Miranda del Castañar, Cepeda y Sotoserrano.

También, en la sesión, el ejecutivo provincial ha dado cuenta del estado de ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos y situación de la tesorería a fecha de 30 de junio, mitad de ejercicio que ha servido, según los datos aportados, para alcanzar una ejecución del 43 por ciento. Sobre este punto, el diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, ha pedido "una gestión diferente" a la inicialmente planteada y a la de pasados ejercicios con motivo de la actual pandemia y de las nuevas necesidades surgidas por ella.

En cuanto a los socialistas, ha tomado la palabra Manuel Ambrosio Sánchez, quien ha hecho hincapié también en la situación por la COVID-19 y ha apuntado que el nivel de ejecución alcanzado habría que analizarlo y comparar los proyectos desarrollados por los ayuntamientos y los que han sido gestionados "directamente" por la institución provincial.

En respuesta a las intervenciones, el popular y responsable de la materia en el ejecutivo de La Salina, Antonio Luis Sánchez, ha indicado que "todas las partidas las gestiona la Diputación" y que llegar al 43 por ciento es "todo un récord" al haber hecho frente al coronavirus y a tres meses de "suspensión de plazos".

Otras mociones

El pleno ha aprobado la convocatoria y las bases para la subvención a ayuntamientos de la provincia para obras de reparación, conservación y mejora de centros escolares para los años 2020-2021. Después, los diputados han continuado con las diez mociones incorporadas a la sesión, dos del Grupo Popular, cinco de la formación socialista, dos de Ciudadanos y una del diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista.

Entre las mociones, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la de instar al Gobierno a "no apropiarse de los recursos de las entidades locales". Por otra parte, el pleno ha rechazado propuestas como la presentada por el Grupo Socialista "para la defensa de los centros de salud y todos los consultorios médicos locales", que no ha contado con el respaldo del resto de grupos y sobre la que el diputado del PP, José María Sánchez, ha indicado que los centros de salud no se cerrarán.