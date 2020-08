Tras la reunión con la Consejera de Sanidad, TAB mantiene que el hospital de Béjar no va a volver

Viernes, 28 de agosto de 2020

El portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, ha valorado la reunión virtual que tuvo lugar el pasado miércoles con la consejera de Sanidad, Verónica Casado; a la que asistieron representantes de todos los grupos políticos con representación municipal en el consistorio bejarano, incluida la Alcaldesa de la ciudad.

Garrido ha sido muy reivindicativo durante el periodo de confinamiento con respecto al hospital Virgen del Castañar y su desmantelamiento, así como con la atención primaria; debido a las carencias que ya había en esos servicios y que se han visibilizado más por la pandemia.

La opinión de Tú Aportas es que “en la reunión no se consiguió nada y nada va a cambiar”, porque no se asumieron compromisos por parte de la administración para el regreso del servicio de urgencias y de la planta de hospitalización, ya que lo único que se garantizó es el normal funcionamiento del servicio de urgencias y este ya estaba garantizado con la atención primaria. Además, ha añadido Javier Garrido, que revertir la situación del hospital con todos los servicios que tenía antes de la pandemia no ha quedado garantizado tampoco, ante las palabras de la Consejera “se ha analizado el proyecto de retomar, si la situación lo permite, la actividad de hospitalización”, palabras que para el portavoz de TAB, no auguran nada bueno.

TAB da por seguro que el hospital no va a volver porque ya está desmantelado, sólo queda el servicio de hospitalización y la urgencia de 24 horas; han quitado la quinta planta de hospitalización, los quirófanos, los paritorios, el laboratorio, la cocina y la lavandería, y además porque Garrido preguntó cuál había sido el criterio para llevarse a Salamanca los servicios del hospital de Béjar y no los del de Benavente, sin obtener respuesta alguna al respecto.

La propuesta de este Grupo político a la Consejera de Sanidad ha sido la que llevaba en su programa electoral: la creación de un hospital comarcal de referencia para toda la zona de influencia, no sólo para la zona de salud de Béjar, sino que incluya también las áreas de Guijuelo, Miranda del Castañar y El Barco de Ávila.

Tú Aportas ha hecho los cálculos y si el hospital de Béjar incluyera estas áreas atendería a 86 municipios y casi 100 localidades, lo que se traduce en una población total, incluyendo a la zona de salud de Béjar, de unos 35.000 habitantes. Garrido ha manifestado que le comunicó a la Consejera que todas esas poblaciones tienen mucho más cerca Béjar que sus hospitales de referencia, tanto en kilometraje, como en tiempo empleado para llegar.

TAB propone que se invierta en infraestructuras, en la cartera de servicios y en radiodiagnóstico, en especialidades y en la integración de las citadas zonas de salud en la de Béjar, no sólo porque sería una solución para todas esas poblaciones que están más cerca de este área, sino también porque el flujo de gente que podría traer a la ciudad revitalizaría su economía.

Javier Garrido no salió contento de la reunión, porque aunque la Alcaldesa mostró su disconformidad a la Consejera y le manifestó sentirse engañada por el incumplimiento en los plazos de vuelta de los servicios del Hospital Virgen del Castañar, acabó plegándose a las decisiones de la Consejería que pasó la responsabilidad, de la vuelta de los médicos de urgencia, al Director del complejo hospitalario de Salamanca.