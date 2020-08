El Perfumerías Avenida se enfrenta mañana al Gernika deseando volver a la cancha

Viernes, 28 de agosto de 2020

Roberto Íñiguez: "Mentalmente es muy importante poder jugar, es lo que les gusta"

Tras casi medio año de parón debido al coronavirus, el CB Avenida vuelve mañana a la cancha. Se trata del partido de preparación que jugarán mañana frente al Lointek Gernika que servirá tanto para evaluar el trabajo de las jugadoras como calmar las enormes ganas de la plantilla de volver a disfrutar del baloncesto. El Gernika es uno de los rivales de Eurocopa, por lo que es perfecto para tomar el pulso tras los intensos entrenamientos que han realizado ambos conjuntos desde la vuelta al trabajo.

Roberto Íñiguez: "Mentalmente es muy importante poder jugar, es lo que les gusta"

Al fin un partido que, además, será el estreno de Roberto Íñiguez en el banquillo azulón: "estoy contento de poder jugar y estoy contento por ellas porque llevan ya un volumen de entrenamientos muy alto", comenta el vitoriano. No se podrá sacar demasiado de una primera toma de contacto, aunque sí es fundamental para el equipo, "los amistosos sirven para mucho, no es lo más importante el resultado, pero sí coges ritmo que sólo te dan los partidos, no los entrenamientos. Además, mentalmente para ellas es muy importante porque es lo que les gusta, jugar al baloncesto". En ese sentido, Roberto tiene claro el objetivo de mañana: "el foco nuestro debe estar en las cosas que hacemos nosotras y saber dónde estamos, qué necesitamos reforzar y cómo respondemos ante la competición", para lo que enfrentarse a las vascas será una dura prueba, "está muy bien enfrentarse a GErnika, seguramente en una pretemporada ideal no hubiera sido el primer rival, pero nos va a valer de mucho", sentencia. Mientras esperaban al primer partido, las jugadoras han seguido trabajando duramente, "están muy bien, un gran esfuerzo de la que empezaron al principio con todas las nuevas. Y las que llegan se esfuerzan en estar positivas, progresando individualmente y trabajando por seguir mejorando", explica el técnico.