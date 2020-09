Un rato de fútbol poético...

En w.revistaarcadia.com pude leer 11 poemas sobre fútbol, composiciones de escritores latinoamericanos siempre tan comprometidos con el fútbol, a los que les gusta condensar la emoción que despierta el deporte más popular del continente.

Como ya lo dijera Julio Ramón Ribeyro: “Quien no ha sentido la tristeza en el fútbol, no sabe nada de la tristeza”.

Disfruten de esta muestra:

“Fútbol” ( Carlos Drummond de Andrade).

¿Al fútbol se juega en el estadio?

Al fútbol se juega en la playa,

al fútbol se juega en la calle,

al fútbol se juega en el alma.

Idéntico balón, forma sagrada

para los cracks o los patas de palo.

La misma exuberancia de chutar

en la delirante Copa del Mundo

que en el más árido pedregal.

Piruetas de súbitas estatuas,

fantásticos dibujos, bailados

por entrelazados pies y torsos.

Lúdicos instantes: flota

el jugador, grabado en el aire.

- Por fin, el cuerpo triunfante

contra la triste ley de la gravedad.

:::::::::::::::::::::

“No, no siempre fui tan feo” (fragmento) (Roque Dalton).

“Lo que pasa es que tengo una fractura en la nariz

que me causó el tico Lizano como un ladrillo

porque yo decía que evidentemente era penalti

y él que no y que no y que no

nunca en mi vida le volveré a dar la espalda a un futbolista tico

el padre Achaerandio por poco se muere del susto

ya que al final había más sangre que en un altar azteca”.

::::::::

“Fútbol” (Blanca Varela).

“Juega con la tierra

como con una pelota

báilala

estréllala

reviéntala

no es sino eso la tierra

tú en el jardín

mi guardavalla mi espantapájaros

mi Atila mi niño

la tierra entre tus pies

gira como nunca

prodigiosamente bella”.