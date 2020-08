“El Ayuntamiento a este pueblo le debe unas fiestas, que habrá que pagarlas en algún momento”

Viernes, 28 de agosto de 2020

El año pasado arreglaron los depósitos del agua y sin embargo este año han tenido problemas de abastecimiento en el mes de agosto…

Publiqué una nota informativa porque los depósitos de agua tienen la capacidad que tienen, y si se vacían… Ha habido más consumo y hemos detectado que los consumos nocturnos están siendo superiores a los consumos diurnos, por lo que no es algo racional, que cada uno saque sus propias conclusiones.

La gente riega los huertos…

Yo no me atrevo a decirlo, pero por el día el depósito mantiene un nivel estable, compensa lo que sale con lo que entra y por la noche no compensa lo que entra con lo que sale, entonces cuando se van a verificar los datos por la mañana resulta que se han vaciado. Ha habido cuatro noches en todo el verano que se ha cortado el agua desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana para garantizar el consumo del resto de los días, y además han sido cuatro noches que no han sido consecutivas, han sido cuatro noches para recuperar un nivel de agua en los depósitos que te permitan luego tener garantizado el abastecimiento durante la semana, pensado sobre todo en los fines de semana que es cuando más demanda tenemos.

Estamos valorando que es lo que ha pasado porque no son consumos racionales. No es normal que se hayan consumido los miles de litros que se han consumido de forma irracional. Es verdad también una cosa, no ha habido piscina, eso se ha ahorrado, pero no es menos cierto que posiblemente en el municipio se hayan instalado 30 ó 40 piscinas, porque yo dando una vuelta por el pueblo he visto piscinas donde no había pozo. Son piscinas que hacen ocho o diez mil litros, que tienen un sistema de depuración como el que tienen pero que posiblemente cada poco tiempo tengan que cambiar el agua porque la depuración no da para más.

Nosotros hemos detectado objetivamente dos cosas, el agua no se ha cortado porque sí, el agua se ha cortado porque los depósitos se han vaciado y había que garantizar el suministro, y para garantizar el suministro se ha cortado el agua cuatro noches desde las 12 a las 7 de la mañana y con eso hemos garantizado un consumo razonable.

“Vamos a encargar la redacción del proyecto del Centro de Día y vamos a construir una depuradora de aguas residuales”

¿Qué obras ejecutarán con los Planes Provinciales?

Con los Planes Provinciales tenemos previsto finalizar la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en dos calles, que no se han cambiado todavía ni las acometidas ni las tuberías, y está planteado para este 2020. Son las calles Arrabal Este y Pozo Verde y conlleva evidentemente la pavimentación de las dos. Y al margen de eso vamos a utilizar los remanentes de presupuesto que nos van a generar las fiestas en inversiones en algunos aspectos que eran necesarias y estaban previstas, y hemos aprovecho la ocasión. Por ejemplo hemos dotado la residencia de aire acondicionado, que no tenía; hemos cambiado la totalidad del mobiliario de las habitaciones de la residencia, mesillas, cabeceros, camas, etc.; está en vías de renovación el riego de la piscina municipal automatizando el riego para ahorrar consumos; se ha pavimentado y ahora se va a poner césped artificial a un parque infantil que está justo delante de la piscina; hemos construido un bordillo en la carretera en el trozo de calle que enlaza con la DSA 563 para posteriormente pavimentarla; hemos ampliado el alumbrado público en la zona del juego pelota que era una zona relativamente oscura; vamos también a habilitar un patio que tiene la residencia que da a la fachada noreste porque hemos detectado ahora con esto de la pandemia que es un espacio aprovechable como esparcimiento en el supuesto hipotético de que en algún momento hubiera que volver a hacer un confinamiento completo, pues porque es un parque al aire libre que tiene tres olivos y lo que vamos a hacer es pavimentarlo para que el pasar por los mismos sea cómodo. Tenemos previsto acometer una reforma de las paredes exteriores de la propia residencia, que hay alguna cara que está deteriorada y si aún nos sigue quedando dinero posiblemente encarguemos el proyecto, que está por otra parte previsto, para el centro de día y la vivienda tutelada.

Precisamente le iba a preguntar cómo tenían ese proyecto…

Este año hemos realizado una reforma en un edificio del Ayuntamiento para que la farmacia se pueda trasladar porque parte de lo que queremos ocupar con el centro de día está la farmacia, entonces hemos hecho ya esa reforma y en los próximos dos, tres meses, lo que se tarde en tramitar formalmente el cambio el despacho de farmacia, y entonces una vez que tengamos todo el espacio libre queremos meternos ya con ese proyecto. En concreto yo creo que este año podremos encargar el proyecto definitivo. Tenemos un proyecto que está valorado cuantitativamente, pero ya lo que queremos es el proyecto definitivo con el visado del Colegio de Arquitectos, etc.; y también, si aún tenemos dinero, queremos hacer dos cosas: ha presentado la Diputación un plan de depuración de aguas residuales a la cual los ayuntamientos se pueden adherir, nosotros nos hemos adherido a esa propuesta y hemos solicitado que sea en el 2020, es decir ejecutarlo este mismo ejercicio porque tenemos en este momento remanentes de tesorería para hacer frente a esa esa contingencia; es decir, de alguna manera en eso utilizaremos los recursos económicos que nos va a suponer el ahorro de las fiestas, más o menos en líneas generales. Luego hay algunas actuaciones más concretas y más puntuales pero que son las mejoras de las entradas del municipio, etc., pero que cuantitativamente tampoco son tan importantes.

¿Dónde han destinado las ayudas ZIS del Parque Natural?

Del Parque Natural este año estamos ejecutando una reforma y estamos habilitando un edificio de uso polivalente, que es posiblemente donde llevemos la farmacia en su momento con los recursos del Parque Natural nos ha proporcionado, aunque no hemos puesto farmacia, hemos puesto reforma del edificio polivalente. Ahí vamos a utilizar los 11.000 euros que nos han dado.

“En este momento se están diagnosticando muchísimos casos y en algunas ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones son asintomáticos” Al final ha llegado el virus a Pereña

Claro, como ya llegado a todos los sitios. Particularmente creo que no llegó en los primeros meses de la pandemia por una sencilla razón, porque hubo un esfuerzo colectivo y el país se paralizó y no se viajaba, esta es la situación posiblemente que hubiéramos vivido en todos los pueblos si en Semana Santa del mes de abril no hubiera habido estado de alarma y se hubiera podido viajar con toda la libertad del mundo. Ahora que se ha podido viajar pues prácticamente la totalidad de los casos que se están viendo en la mayor parte de las ocasiones, aunque no siempre, están vinculados a reuniones familiares…, y en esta zona básica de salud de gente procedente de otras partes de la geografía española. Pero es inevitable, sí es evitable si cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer, pero aun así luego siempre hay que tener una pizca de suerte para evitarlo.

¿Estamos peor que antes o es que antes no se hacían pruebas y ahora se hacen pruebas y realmente hay más cerveza en lo que hay?

Estamos mejor. No estamos tan mal como antes, tampoco me atrevería a decir que estamos mejor que antes, que sí estamos mejor que antes simplemente por dos razones, por lo menos hasta este momento es evidente que la gravedad del proceso está siendo menos virulento. A mí personalmente me queda la duda de si es, porque efectivamente, es menos virulento, o porque sencillamente en este momento la mayor parte de los contagios es a gente que está en una franja de edad que la hace que no sean personas tan vulnerables como la que afectó en su momento, por una parte. En segundo lugar, en el mes de marzo prácticamente sólo se diagnosticaba, y lo voy a decir así, prácticamente sólo se diagnosticaban los casos que iban al hospital y al hospital iban graves y de esa gravedad había una letalidad tremenda. En este momento se están diagnosticando muchísimos casos y en algunas ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones son asintomáticos y que no van a llegar nunca al hospital porque se ha incrementado la capacidad de diagnóstico en Atención Primaria

¿Es posible que una vez que pase agosto y la gente regrese a sus ciudades, desde la Administración se puedan limitar los movimientos en zonas de salud como las de Las Arribes?

Con los datos actuales yo creo que la situación va a atender a normalizarse, y aquí estamos aprendiendo siempre. Creo que en el momento en que cada uno estemos en nuestro sitio la movilidad va a disminuir, se va a quedar en la movilidad normal, y eso fa va a facilitar, desde mi punto de vista, el control de la infección. En principio no parece necesario que se tomen medidas drásticas de confinamiento severo. Siempre puede haber un brote en un pueblo o en una zona básica de salud que afecte a 8 ó 10 personas, y un brote en la zona básica de salud de Vitigudino, que es a la que nosotros pertenecemos, que afecte a un número relativamente importante de personas, pues nos pone en color rojo, aunque creo que esto de los colores no obedecen a una realidad concreta.

¿Tenía alguna esperanza de que pudieran celebrar las fiestas?

No, yo no las he tenido nunca. Estaba absolutamente convencido de que era imposible, con los datos que se manejaban era prácticamente imposible. Sin que exista un control efectivo de la trasmisión del virus, sin conocer absolutamente todos los parámetros que funcionan desde el punto de vista inmunológico, sin saber si la inmunidad cuánto dura, sin saber si todas las personas infectadas se han inmunizado y sin saber si es posible que se reinfecten o no se reinfecten… En fin, si las fiestas en esta tierra se caracterizan por algo, se caracterizan fundamentalmente porque independientemente de que los toros sean una cosa que haya que ir a ver o las verbenas haya que ir a bailar, las fiestas son espacios de reencuentro personal, reencuentro familiar, de reencuentro entre amigos, entonces unas fiestas en las que uno no se pueda abrazar, no se pueda besar, no se pueda…, pues eso no iba a ser posible, y yo nunca he tenido dudas en ese sentido.

¿Cree que fue acertada la decisión de no haber abierto las piscinas?

Pienso que sí. El tema de las piscinas no me parecía difícil gestionar la apertura de las piscinas desde el punto de vista de los requerimientos que hay, pero delegar la responsabilidad de lo que sucede dentro en el socorrista me parecía una temeridad porque las piscinas se caracterizan por grupos de adolescentes de 15, 16, 17 años y no precisamente por estar cada uno en su sitio. No me arrepiento de no haberlas abierto, yo creo que todos los ayuntamientos que tomaron esa decisión, respetando la decisión contraria, escrupulosamente, yo creo que hemos contribuido a evitar…, por lo menos a intentar controlar la difusión del virus, por lo menos hemos contribuido a eso, respetando, insisto, la decisión contraria.

“Todos tenemos una responsabilidad individual, que es contribuir a parar este virus, y en ese sentido nuestra actitud individual es fudamental”

No hay toros, no hay verbenas, ¿van a celebrar actividades con motivo de las fiestas?

Sí hemos planificado, por decirlo de alguna manera, actos más ligados a actividades culturales que lo que son fiestas, tal como se conciben las fiestas en estos pueblos. Vamos a tener tres proyecciones de cine al aire libre en el frontón de pelota; el sábado pasado estuvo aquí el grupo de Santarén Folk aquí en la plaza, este sábado viene un mago ilusionista y mentalista para hacer también una actuación al aire libre, y la semana que viene tenemos dos actuaciones de teatro, una el lunes 31 de agosto con el grupo Fénix Teatro, y otra el 2 de septiembre que es el grupo Kamaru Teatro con títeres, y el día 5 tenemos la actuación de una cantante de copla. Las obras de teatro serán a las 22.00 horas, el mago a las 20.30 y Kamaru a las 20.00 horas, aproximadamente.

Y el objetivo de no hacer fiestas es evitar que no se propague el virus…

Claro. Vamos a ver, la decisión de no hacer fiestas, al margen de ser una decisión de la Junta porque fue una decisión de la Junta, nosotros habíamos decidido previamente ya no hacer las fiestas tal y como se consideraban y simplemente nos planteamos hacer una serie de actividades culturales, primero que sirvieran un poco también de entretenimiento y de olvidarte en esta en esta situación tan complicada y luego, de alguna manera y de forma indirecta, también contribuir a que la cultura no se paralice. Hacer teatro supone que una compañía va a poder trabajar, hacer un concierto de folk supone que un grupo de folk va a poder trabajar, etc. Y luego, es evidente, guardando las medidas que hay que guardar se contribuye también a limitar o por lo menos a intentar limitar la expansión del virus.

¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Que tenga cuidado, no hay que decirle mucho más. Son momentos complicados, son momentos difíciles, pero todos tenemos una responsabilidad individual, que es contribuir a parar este virus, y en ese sentido nuestra actitud individual es fundamental. El mantener las distancias que se dice que hay que mantener; el evitar las reuniones que tenemos que evitar, sobre todo el número de el número de participantes; el ser prudentes en esas reuniones; en la utilización de la mascarilla… Yo creo que cuesta poco, doy fe de que cuesta poco, y estamos contribuyendo de forma importantísima a limitar, o por lo menos a tratar de limitar la expansión del virus. Por lo tanto, prudencia, responsabilidad y después de un año viene otro y el Ayuntamiento a este pueblo le debe unas fiestas, que habrá que pagarlas en algún momento, esperemos que sea el año que viene porque claro, este año hemos perdido un año, hemos perdido un verano, esperemos que el próximo año no sea perdido y el próximo verano no sea perdido, y depende de nosotros también que no sea perdido, al margen de los avances de la ciencia; es decir, la vacuna va a ser fundamental pero en nuestra mano está también el contribuir a limitar la expansión de una pandemia que ha puesto en evidencia la fragilidad del ser humano.

PROGRAMA

29 de agosto, sábado

20.30 Actuación de magia.

Lugar: frontón descubierto.

31 de agosto, lunes

22.00 Actuación de la compañía Fénix Teatro.

Lugar: frontón descubierto.

2 de septiembre, miércoles

20.00 Teatro de títeres con Kamaru Teatro.

Lugar: frontón descubierto.

5 de septiembre, sábado

22.00 Actuación de canción española.

Lugar: frontón descubierto.