Un pueblo sevillano invierte el presupuesto de las fiestas en mamparas sanitarias para el colegio

La localidad de El Rubio ha instalado un total de 250 mamparas en los pupitres para garantizar una vuelta al cole con seguridad

La localidad sevillana de El Rubio ha tomado una novedosa decisión preparando su colegio para una vuelta segura decidido tomar para frenar la propagación del coronavirus en las clases del colegio Carmen Borrego. El alcalde, Rafael de la Fe, se ha adelantado a la Junta de Andalucía tomando estas medidas tras reunirse con el equipo de docentes de la comarca, pues, según dice, entendía la preocupación de padres y profesores y no veía que fuera a darse una solución inmediata en medio de esta “guerra de administraciones”. "No podemos parar el curso escolar si no queremos parar la economía. Es muy importante", asegura el primer edil.

Según publica el diario El Español, el colegio Carmen Borrego es el único para los cursos de Infantil y Primaria en este pequeño municipio de poco más de 3.400 habitantes. Para sus 250 alumnos, el ayuntamiento ha invertido los 15.000 euros que habría dedicado a las fiestas anuales que, por culpa del coronavirus, no han podido llevarse a cabo este año. “Al final, es lo que cuesta contratar una banda de música para la feria”, explica de la Fe, para el cual “este era el momento de invertir este dinero en lo que realmente es importante”.

Las mamparas se presentan ya como la medida a imitar por el resto de centros educativos del país en los próximos meses. Y en el caso de El Rubio, han optado por confiar esta tarea a una empresa de ámbito local. Concretamente a DFABRIK, ubicada en Alcalá de Guadaira, Sevilla, a quienes les comunicaron la noticia hace apenas un par de días. “El encargo fue express”, comenta su responsable Financiero, Pablo Pérez, quien explica que para este trabajo se emplean pantallas de metacrilato de 3 y 4 mm de espesor. “Carecen de tornillos o de cualquier otra pieza móvil que pueda dañar a los niños”, comenta. Y es que para ello utilizarán un sistema de anclaje adhesivo de muy alta resistencia, con el fin evitar cualquier tipo de herida o atragantamiento por parte de los menores.