Igea dice que “si fuera necesario” se pedirá el estado de alarma, pero arremete contra Sánchez por usarlo como “maniobra de evasión”

Jueves, 27 de agosto de 2020

El vicepresidente y portavoz acusa a Sánchez de querer “desgastar a las comunidades autónomas” y de haber “abandonado su responsabilidad”, calificando de “absurdez” la propuesta de que sean las comunidades las que soliciten el estado de alarma

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha arremetido duramente este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su propuesta de que sean las Comunidades Autónomas puedan solicitar el estado de alarma si la evolución del Covid-19 así lo recomendara. “Me han oído de manera reiterada decir que no renunciaremos a ninguna herramienta” a la hora de adoptar medidas para contener la propagación de la pandemia en la Comunidad, “pero lo que se nos ofrece ya existía”, preguntándose “si alguien habrá pensado que si solicitásemos el estado de alarma”, tanto la comunidad de Castilla y León como otras con la misma incidencia del Covid-19, “¿van los presidentes autonómicos el mismo día al Congreso o cada día uno?”.

Aunque Igea precisó que Castilla y León no dudará “en que si fuera necesario lo vamos a solicitar”, pero “lo que no puede ser es que se convierta en una maniobra de evasión destinada a desgastar a las comunidades autónomas”. “Podemos solicitarla, y si no nos dejan otra opción puede que incluso solicitemos esta absurdez que se nos ofrece, pero eso no quitga para expresemos el malestar que siente, no el Gobierno, sino la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

El vicepresidente y portavoz ha sido muy crítico con la actuación del Gobierno, señalando que “un presidente tiene que liderar”, y “no se si este Gobierno tiene presidente, pero no tiene un líder”, al que por cierto acusó de estar “más preocupado en escurrir el bulto” y en “preservar su imagen”. “No necesitamos un Gobierno de diez minutos -el tiempo que le duran los compromisos, añadió-, sino un Gobierno para la nación”. A su juicio, “el Gobierno ha abandonado su responsabilidad”, no solo en materia sanitaria, “sino también en la educación, en las universidades, y en el colmo del cinismo, se pretender ahora que sean las Comunidades Autónomas las que decreten la abolición de la prostitución”.

Igea añadió que “no nos vamos a distraer”, pero sí hizo una petición al PSOE de Castilla y León para que “abandonen esta estrategia, infamante para sus votantes”.