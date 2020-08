El alcalde de Pereña niega que en la residencia de mayores haya positivos de Covid-19

Jueves, 27 de agosto de 2020

Tras la información ofrecida por el Ayuntamiento de Pereña a través de su página de Facebook sobre la existencia de un positivo confirmado con PCR en la localidad y cuatro pruebas más a la espera del resultado, las especulaciones sobre la persona que ha dado positivo no podían faltar.

Para tranquilidad de los familiares de usuarios de la residencia de mayores, el alcalde de la localidad, Luis Rodríguez, ha asegurado a LAS ARRIBES AL DIA que “dentro de la residencia no hay ningún positivo y no digo más porque creo que alguien ha metido la pata al sacar esa conclusión”, y recordaba que en la información facilitada en su página de Facebook “en ningún momento aparece que sea en la residencia”. Por ello, respecto a los rumores sobre un positivo en la residencia de mayores “no puedo decir nada, es especular. Es verdad –añadía– que hemos tenido un PCR positivo y que tenemos otros cuatro en estudio, pero en la residencia no hay ningún positivo”.

Sobre esos rumores que apuntan a que ese positivo estuviera en la residencia, centro geriátrico de gestión municipal, el alcalde señalaba a este diario que “tal vez si fuera en la residencia lo debería decir, pero como no es en la residencia, lo que se diga al respecto es especular. Dentro de la residencia no hay en este momento ningún PCR positivo”, y recordaba que “a todos los residentes se les hizo el 17 de agosto un test rápido y todos los resultados fueron negativos”, aseguraba.

Luis Rodríguez recordaba que los ayuntamientos no tienen información de cuántos positivos tienen en su pueblo “porque en Castilla y León no se discrimina por municipios sino por Zonas Básicas de Salud. La Consejería no informa a los alcaldes si tienen o no positivos, me consta que hay un PCR positivo pero no sé si hay más, entre otras cosas porque a mí nadie me lo tiene que comunicar porque no se comunica, como la Consejería no comunica al Ayuntamiento de Salamanca que en Salamanca capital hay x positivos, ni a la de Vitigudino que tiene x positivos”, concluía.