“La nota del PSOE supura mentiras y mierda porque viven de la mierda y si no la hay, se la inventan”

El concejal de Urbanismo, Fernando Patrocinio, ha decidido finalmente responder a las críticas vertidas por el PSOE de Alba de Tormes en este medio de comunicación y en otros provinciales y regionales. Lo hace tras haber declinado hacerlo hace unos días y ante lo que considera un “escrache mediático”, donde cree “haber sido la pieza a abatir" por los socialistas de la villa ducal.

El concejal del Partido Popular acusa al PSOE de anteponer los intereses del partido a los intereses de Alba de Tormes y de vivir ideologizados como si la vida les fuera en ello. “Quizás así sea porque a muchos de ellos se les desconoce otro oficio”, afirma Patrocinio.

“El papelito que han elaborado supura mentiras y mierda, porque viven de la mierda y si no la hay se la inventan”, son palabras de Patrocinio dirigidas al PSOE por su denuncia mediática de las presuntas irregularidades en un local alquilado a la Diputación y propiedad del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes. El concejal del Partido Popular considera que si los concejales socialistas creen que “existe alguna irregularidad o algún indicio de delito, donde tendrían que acudir es al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales o a los Juzgados competentes”.

La explicación de Patrocinio

“En este país, mientras no acabe definitivamente con él el gobierno socialcomunista que disfrutamos, sigue vigente la presunción de inocencia y deberían ser ellos quienes probasen lo que dicen y no yo el que tuviera que probar mi inocencia. Pero para no caer en aquello de que el que calla otorga voy a exponer los hechos tal cual son y tal y como constan en los archivos municipales y entiendo que en los Provinciales. A disposición de todos.

El día 11 de marzo de 2019, no estaban siquiera convocadas las elecciones municipales, la Diputación Provincial convocó a través de la Plataforma de Contratación la licitación para alquilar un inmueble destinado a oficinas para la ampliación de las que ya tenía en la Villa. Dado que en mi familia tenemos algún inmueble destinado al alquiler concurrimos a la misma y resultamos adjudicatarios. Y no hay nada más que explicar al respecto, fue un procedimiento abierto, público y sometido a concurrencia y en el que intervienen la Asesoría Jurídica y la Intervención de la Diputación para el control de la legalidad. Entiendo que les sorprenda al PSOE de Alba de Tormes que nunca, nunca, ha sacado nada a licitación pública. Si tienen alguna duda ahí está el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que recurran y salen de dudas.

Como Concejal no pretendo ni quiero tener ningún privilegio, pero desde luego tampoco tengo por qué ver perjudicados los negocios familiares. En mí no concurre ni prohibición para contratar en este caso, ni causa alguna de incompatibilidad.

En relación al tema de las licencias, la Diputación Provincial el 10 de Marzo de 2020 realizó la correspondiente Comunicación Ambiental; el 19 de Marzo desde el Ayuntamiento se le solicitó la subsanación de algún documento de trámite, todos sabemos lo que sucedió después (¿no recuerdan los socialistas el Estado de Alarma?): paralización de actividad administrativa, suspensión del cómputo de plazos… El 20 de Julio de 2020 como consta en el informe del Arquitecto Municipal de 30 de Julio de 2020 se completó la documentación requerida estando todo conforme; quedando condicionado únicamente al soterramiento de unos metros de cableado que discurren por la fachada debido a un cambio de criterio del Arquitecto Municipal, de no haberse producido ese cambio estaría todo cerrado. No existe ni consta en el expediente ni en ningún informe incumplimiento alguno ni del Proyecto aprobado, ni de la Normativa Urbanística sustantiva. Se ha procedido con la misma flexibilidad de trámites que se aplica en favor de los ciudadanos y en favor de la actividad económica en todos los casos siempre y cuando no exista una contravención de la Normativa Urbanística sustantiva. Como por ejemplo se ha hecho recientemente con una Concejala del partido denunciante, Sonia Sánchez González, a quien no se ha impedido abrir un establecimiento de productos de alimentación pese a no haber completado los trámites de la Comunicación Ambiental”.