El Partido Popular defiende su gestión ante los ataques del Grupo Socialista

Comunicado del Grupo Municipal Popular de Béjar El Señor Celador dijo esta semana en rueda de prensa que la culpa de que no hayan podido hacer nada es del PP. “¡La culpa es del Partido Popular!, por el despido de trabajadores y dejar agotadas las partidas que motivaron una modificación presupuestaria". No pensábamos entrar en la polémica entre el grupo Tu Aportas y el grupo Socialista, pero no tenemos más remedio que dejar las cosas claras ante tal grado de incompetencia e ineptitud. Es cierto que se despidieron a algunos trabajadores, no todos los que ellos dicen, unos por el fin de la temporada en La Covatilla, y otros por la finalización de algunas obras. Sin embargo, le quedaron 217 trabajadores en el Ayuntamiento entre funcionarios fijos y temporales, lo demuestran las 217 nóminas que se pagaron en julio de 2019. (Primer mes de gestión socialista).Actualmente hay algún trabajador menos. Parece que han olvidado que hace nueve años cuando el PP volvió a gobernar los funcionarios se encontraron los ordenadores vacíos sin programas para desarrollar su trabajo, ya que el día antes una concejala del PSOE ordenó borrar los programas y vaciar los equipos informáticos. Respecto a las partidas agotadas, no nos haga reír Señor Celador. ¿Por eso el Ayuntamiento tuvo un remanente de casi 4.000.000 de euros en el año 2019? Dejen de engañar a los Bejaranos. ¡Es asombroso, vergonzoso y bochornoso! El PP es culpable de que ustedes echaran a una concejala de su grupo en el primer mes de legislatura.

El PP es culpable de que no abrieran la estación de esquí el verano pasado.

El PP es culpable del cierre del Centro de Ocio Juvenil de la calle Mansilla.

El PP es culpable de las dos condenas por despido improcedente de un trabajador.

El PP es culpable del cierre de la Casa del Estudiante.

El PP es culpable del cierre de la fuente de la Plaza de España.

El PP es culpable de la dejadez por los estorninos del Parque Municipal.

El PP es Culpable del cierre de los servicios del parque.

El PP es culpable de la suciedad de las calles de nuestra ciudad.

El PP es culpable del positivo en alcoholemia de un concejal del equipo de Gobierno.

El PP es culpable de su nula transparencia en el caso de la alcoholemia.

El PP es culpable de perder toda la cultura que se gestionaba en Béjar, tanto en el Teatro Cervantes como en los maravillosos escenarios naturales, el Bosque, El Castañar, la Fuente del Lobo, el Recinto Ferial, o como el Convento San Francisco o el Patio Renacentista del Palacio Ducal o la Plaza de Toros...

El PP es el culpable del gasto todos los meses para el Ayuntamiento de Béjar de 4.110 euros de sueldo de la Sra. Alcaldesa.

El PP es el culpable de que no se hagan obras en Béjar ni se contrate personal.

El PP es el culpable de que no abra el bosque ni los museos ni se incentive ni promocione el turismo.

El PP es el culpable de que seamos prácticamente la única ciudad que no apoya al comercio ni la hostelería ni a los autónomos y empresas en esta difícil situación del Covid 19.

El PP es el culpable de que se abandone el Plan de Reindustrialización para Béjar.

El PP es culpable de financiar una película a un proetarra.

El PP es el culpable de la persecución a trabajadores en el Ayuntamiento de Béjar.

El PP tiene la culpa de que ustedes apoyen autorizar al Gobierno a financiarse con nuestros ahorros, que rondan los dos millones de euros.

De lo que SI es culpable el PP es de haber realizado más de 800 proyectos en la ciudad de Béjar durante su gestión. Como por una vez, queremos ser verdaderamente culpables de algo, siga nuestro consejo Señora Alcaldesa, dimita, que Béjar y los Bejaranos ya han perdido demasiado tiempo. Grupo Municipal Popular