Este año la novena de la Virgen se retransmite por YouTube

Miércoles, 26 de agosto de 2020

La situación excepcional de la epidemia de coronavirus obliga a reinventarse para evitar aglomeraciones. La Comunidad de Padres Teatinos y la Cofradía del Santuario del Castañar, han decidido organizar este año la novena de la Virgen de forma telemática, retransmitiéndola diariamente, en directo, a las ocho de la tarde, a través del canal de YouTube: cofradiadelcastanar@gmail.com, donde quedará colgada para que puedan ser visualizadas en cualquier momento.

Ante la situación epidemiológica, se ha tomado la decisión de retransmitir, del 30 de agosto al ocho de septiembre, la única misa con novena diaria a través de internet, para evitar aglomeraciones que harían inevitable que se perdieran las limitaciones de espacio. Por eso a las siete de la tarde se cerrará el santuario para preparar la celebración de la eucaristía y la novena a puerta cerrada, con la asistencia, únicamente, del sacerdote que la presida, algún concelebrante y un seminarista que hará las lecturas.

Salvo este intervalo de tiempo en que el santuario estará cerrado para la celebración y retransmisión de la novena y la misa, el resto del día la iglesia se mantendrá abierta, a diario, en su horario habitual de siete de la mañana a 10 de la noche.

Este edición será la primera en 207 años que el Día de la Virgen del Castañar no habrá romería, procesión, ni misa en la Plaza de los Tilos; por causas diferentes de las meteorológicas. Ese día se celebrará la misa a través del mismo canal de YouTube a las ocho de la tarde. No se retransmitirá por la mañana para que pueda tener un mayor seguimiento por parte de los fieles que se encuentren en localidades donde no sea día festivo.

En cuanto a los servicios habituales, entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre, se mantendrá la misa diaria de las nueve de la mañana y los domingos, las de las 12 y 13 h., todas ellas sin novena y se permitirá la entrada de los fieles hasta completar el aforo permitido por las autoridades sanitarias y manteniendo la distancia social y todas las medidas de seguridad marcadas.

La Comunidad Teatina y la Cofradía, en la que este año, por primera vez, no correrá el turno del cargo de Abad y se mantendrá en él Juan Luis Olleros Izard; han querido que Béjar y la comarca estén presentes a través de sus ministros en la celebración de la novena, será oficiada por varios representantes procedentes de diferentes parroquias y el tres de septiembre por el vicario general, Jacinto Nuñez que intervendrá en representación de la Diócesis y en nombre del Obispo.