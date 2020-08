Nuevas ayudas para productore audiovisuales de la región

Miércoles, 26 de agosto de 2020

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy las bases que regulan la concesión de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series de animación y de televisión.

Las subvenciones, cuyas bases reguladoras se publican hoy, tendrán por finalidad contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual, a través del apoyo a determinadas inversiones promovidas por personas físicas o jurídicas privadas, que sean productores audiovisuales en la modalidad de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión, que tengan su domicilio o sede social permanente, en la Comunidad de Castilla y León. Serán gastos subvencionables, entre otros, los gastos generales de personal, los específicos de preproducción y producción, los de distribución, promoción y publicidad, los gastos corrientes derivados de la realización del proyecto y el gasto en bienes de equipo.

La solicitud de subvención podrá incluir una o varias de las fases del largometraje o piloto de serie para el que se solicite la subvención: preproducción, producción o distribución, o bien solicitarse financiación para todas ellas. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. La cuantía de las subvenciones se determinará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y conforme a los siguientes criterios: ninguna de las subvenciones que se conceda podrá superar el 50 % del presupuesto total del proyecto de largometraje o piloto de serie, con el límite máximo de 60.000 euros por proyecto. Desde la Consejería de Cultura y Turismo se está trabajando en la correspondiente convocatoria, cuya publicación se prevé para las próximas semanas.

Entre las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo para promover el desarrollo de las industrias culturales y creativas de Castilla y León, destacan las llevadas a cabo en el sector de la cinematografía. A la creciente relevancia de la cinematografía y del sector audiovisual como manifestación artística y creativa, hay que sumar su carácter estratégico como herramienta para la promoción de la lengua española, para la generación de riqueza y para la promoción turística de Castilla y León. Todo ello justifica el que desde la Junta se hayan redoblado esfuerzos en la presente legislatura para fomentar la creación audiovisual en la Comunidad, respaldar los proyectos de los creadores en este sector y, al mismo tiempo, impulsar la atracción de rodajes en el territorio de Castilla y León, a través de la Castilla y León Film Commission, iniciativa a cargo de la Consejería de Cultura y Turismo que asesora y ayuda a los interesados en llevar a cabo rodajes cinematográficos en cualquier punto de la Comunidad.

Desde la Consejería, se tiene así en cuenta la relevancia del sector cinematográfico no sólo por razones culturales y sociales, sino también porque esta industria sustenta un gran número de empleos directos (actores, productores, personal de salas, personal técnico, etc.) e influye en otros sectores relacionados con esta actividad, como son el sector turístico, la hostelería, imprentas, publicidad, transportes, etc.

Otras ayudas

Estas bases reguladoras destinadas a financiar largometrajes y pilotos de series se unen a las publicadas el pasado 24 de agosto para financiar la realización de cortometrajes. Hay que destacar que la Consejería sostiene una consolidada política de apoyo a festivales cinematográficos, entre los que se encuentran la SEMINCI, el Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila, el Festival de Cine de Astorga, el Festival Internacional de Cine de Ponferrada, la Muestra de Cine Internacional de Palencia, el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo, la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, el 3D Wire, el Certamen de Cortos de Soria, el Festival de Cine y Televisión Reino de León, y la Semana de Cine de Medina del Campo. La Consejería también hace posible otras iniciativas, como el programa ‘Quercus’ de apoyo a los cortometrajes, e impulsa la actividad de la Filmoteca de Castilla y León como centro de referencia de la Comunidad

Estas subvenciones se suman a otro conjunto de iniciativas que impulsa la Consejería al objeto de minimizar, en lo posible, las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis sanitaria en el sector de la cultura, el turismo y el deporte, como son las subvenciones destinadas a dotar de liquidez a las empresas culturales, las destinadas a la modernización e innovación (actualmente en plazo de concurrencia) y las destinadas al asociacionismo, promoción y formación de industrias culturales (de las que se abrirá el plazo próximamente).

Todo ello supone un esfuerzo presupuestario sin precedentes en la inversión en materia de cultura en Castilla y León, que es buena prueba del compromiso de la Administración Autonómica con la promoción de las industrias culturales y creativas de Castilla y León.

Acceso al BOCYL